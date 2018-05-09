Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Милиция просит помочь в розыске преступников, ограбивших банкомат в Чашниках

В Чашниках милиция ищет злоумышленников, которые ночью 5 мая проникли в библиотеку, оттуда добрались до сейфовой части банкомата, вскрыли ее и унесли с собой почти 25 тысяч рублей. Об этом сегодня рассказали в УВД Витебской области.

Сигнализация сработала примерно в 2:20. Когда сотрудники милиции прибыли на место, банкомат был открыт, пропали 4 кассеты с наличностью – в сумме 24 845 рублей.
 
Во время расследования правоохранители выяснили, как действовали преступники. Сначала они проникли через окно в помещение библиотеки, которая находится в Доме культуры. Затем вскрыли дверь сервисной зоны и сейфовой части банкомата «Белагропромбанка» и похитили все деньги, которые находились внутри. Спустя пару минут на место прибыли сотрудники «Охраны», но взломщиков и след простыл. 
 
В УВД отметили, что грабители унесли с собой кассеты с деньгами, представляющие собой пластиковый короб темно-серого цвета с указанием принадлежности к конкретному банкомату (размером примерно 50 на 25 см). После извлечения денег преступники, как правило, избавляются от кассет в любом доступном месте – в лесу, на обочине дороги и т.п.
 
Правоохранители просят граждан, которым что-либо известно об ограблении банкомата или они видели похищенные кассеты, обратиться в ближайший отдел милиции или по телефону 102. Они обещают вознаграждение и анонимность.
 
Возбуждено уголовное дело.
07:35 09/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё