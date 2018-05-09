Сигнализация сработала примерно в 2:20. Когда сотрудники милиции прибыли на место, банкомат был открыт, пропали 4 кассеты с наличностью – в сумме 24 845 рублей.

Во время расследования правоохранители выяснили, как действовали преступники. Сначала они проникли через окно в помещение библиотеки, которая находится в Доме культуры. Затем вскрыли дверь сервисной зоны и сейфовой части банкомата «Белагропромбанка» и похитили все деньги, которые находились внутри. Спустя пару минут на место прибыли сотрудники «Охраны», но взломщиков и след простыл.

В УВД отметили, что грабители унесли с собой кассеты с деньгами, представляющие собой пластиковый короб темно-серого цвета с указанием принадлежности к конкретному банкомату (размером примерно 50 на 25 см). После извлечения денег преступники, как правило, избавляются от кассет в любом доступном месте – в лесу, на обочине дороги и т.п.

Правоохранители просят граждан, которым что-либо известно об ограблении банкомата или они видели похищенные кассеты, обратиться в ближайший отдел милиции или по телефону 102. Они обещают вознаграждение и анонимность.

Возбуждено уголовное дело.