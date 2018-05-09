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Представитель от Беларуси Alekseev не вышел в финал «Евровидения-2018»

В столице Португалии Лиссабоне прошел первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018», в котором принял участие и представитель от Беларуси Никита Алексеев (Alekseev). Однако белорусский участник не попал в финал конкурса по итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри.