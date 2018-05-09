Представитель от Беларуси Alekseev не вышел в финал «Евровидения-2018»
В столице Португалии Лиссабоне прошел первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018», в котором принял участие и представитель от Беларуси Никита Алексеев (Alekseev). Однако белорусский участник не попал в финал конкурса по итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри.
Alekseev исполнил композицию «Forever» под номером «8».
Из первого полуфинала на сцену финального шоу выйдут участники из следующих стран: Австрия, Албания, Болгария, Израиль, Ирландия, Кипр, Литва, Чехии, Финляндия и Эстония. Второй полуфинал пройдет в четверг, 10 мая. Победитель песенного конкурса станет известен в субботу, 12 мая.
07:08 09/05/2018
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