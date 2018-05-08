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9 мая в центре Минска ограничат движение транспорта

В среду, 9 мая, на некоторых участках улиц в центре Минска ограничат движение транспорта. Причина — торжества, посвященные Дню Победы, которые пройдут на площади Победы.


Как информирует сайт minsknews.by, в полдень 9 мая на площади Победы начнется возложение венков и цветов к монументу Победы. С 21:30 до 23:00 на той же площади пройдет гала-концерт, после которого состоится праздничный салют. Приблизительно с 10:00 и до окончания утренних мероприятий, а также с 17 часов до окончания мероприятий вечерних вводятся временные ограничения движения всех видов транспорта на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Козлова, на улице Захарова — от проспекта Независимости до Первомайской улицы и на улице Киселева — от проспекта Независимости до Красной улицы. Также стало известно, где в среду в центре столицы будет запрещена парковка. ГАИ просит автомобилистов учитывать эту информацию.

 

euroradio.fm
20:28 08/05/2018






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