9 мая в центре Минска ограничат движение транспорта





Как информирует сайт minsknews.by, в полдень 9 мая на площади Победы начнется возложение венков и цветов к монументу Победы. С 21:30 до 23:00 на той же площади пройдет гала-концерт, после которого состоится праздничный салют. Приблизительно с 10:00 и до окончания утренних мероприятий, а также с 17 часов до окончания мероприятий вечерних вводятся временные ограничения движения всех видов транспорта на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Козлова, на улице Захарова — от проспекта Независимости до Первомайской улицы и на улице Киселева — от проспекта Независимости до Красной улицы. Также стало известно, где в среду в центре столицы будет запрещена парковка. ГАИ просит автомобилистов учитывать эту информацию.