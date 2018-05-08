Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменение Конституции ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Дело Татьяны Мастыкинай отправили на доработку

Суд Первомайского района Минска отправил административное дело в отношении правозащитника Татьяны Мастыкинай на доработку.


Таццяна Мастыкіна. Фота - Ірына Арахоўская, belsat.eu

Напомним, что 25 марта во время акции протеста Николая Статкевича на площади Якуба Коласа милиция задержала группу наблюдателей, в том числе и Татьяну Мастыкину. Задержанных доставили в РУВД Советского района, где на некоторых наблюдателей составили протоколы об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП – «Участие в несанкционированном массовом мероприятии», а на Татьяну Мастыкину еще и по ст. 23.4 КоАП — «Неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Сначала суд назначили на следующий день – 26 марта – но по непонятным причинам заседание не состоялось.

 Сегодня, 8 мая, Первомайский суд нашел в административных протоколах много недостатков и поэтому вернул их на доработку в милицию.

 

 


«Дело отправили на доработку, так как мои показания и показания свидетелей разошлись с тем, что написано в протоколе. Связано это с тем, что меня пытаются осудить за то, что я не делала, а мне приходится оправдываться», – рассказала Мастыкина belsat.eu по итогам заседания.

 

Мастыкина подчеркнула, что судебное преследование не заставит ее прекратить правозащитную деятельность:

 

«Меня ничего не остановит. Я чувствую поддержку и я чувствую, что я на правильном стороне».

Поддержать Татьяну Мастыкину на суде пришли ее коллеги правозащитники – Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович и др. За процессом наблюдала много журналистов и представитель посольства США.



20:03 08/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?
Уладзiмiр Някляеў
Власть никогда не сможет победить поэта


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё