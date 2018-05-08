В Гомеле школьник упал в воду, он в реанимации





В Гомеле на набережной Сожа школьник гулял по перилам ограждения, не удержался и упал в воду – он в реанимации. Сообщение о том, что в воде возле ночного клуба «Немо» тонет человек, поступило в ОСВОД, МЧС и медслужбу в 16:37. Через минуту с ближайшей спасательной станции в километре от места ЧП выбыл катер с водолазом на борту. Также по тревоге выехали работники МЧС, скорая помощь, милиция.





Примерно через 2 минуты начали производиться спасательные действия. Ребенка за это время снесло вниз по течению метров на десять.





Как сообщили Progomel.by , работники МЧС совместно с бригадой скорой медицинской помощи произвели реанимационные действия.





Пострадавший 13-летний учащийся 7 класса СШ № 47 с предварительным диагнозом «утопление» был доставлен в Гомельскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. В 17:41 он был переведен в реанимационное отделение. Сейчас за его жизнь борются врачи.





Ведущий специалист областной организации ОСВОД Сергей Костюченко рассказал, как школьник оказался в воде. Выяснилось, что он гулял по парапету, но в какой-то момент не удержался и сорвался вниз.





По заверениям друга мальчика, тот умел плавать, однако почти сразу ушел на дно, возможно, ударился головой. Глубина реки в данном месте составляет от полутора до 3 метров.





Ранее очевидцы неоднократно сообщали в соцсетях, что на набережной Сожа дети без присмотра родителей гуляют по верху ограждения.





Гомельский городской отдел по ЧС информирует:





Уважаемые родители! Позаботьтесь о безопасности своего ребёнка! Отпуская его гулять одного на улицу, уточните, где он будет находиться и чем заниматься. В очередной раз повторите, какие опасности могут его подстерегать, и как избежать печальных последствий.









Категорически запретите детям посещать стройки, заброшенные дома, подвалы, чердаки, крыши и, конечно же, водоёмы! Будьте бдительны и не оставляйте детей одних!



