- О том, что с советским образованием надо срочно что-то делать, стало понятно к 1982 году: уже тогда было очевидно, что все его преимущества в прошлом, - говорил Мацкевич в культурном центре "Корпус".





А когда началась цифровая эпоха, Советский Союз оказался в провале. Для сравнения: американцы ввели компьютерную грамотность в 1965-м, а в СССР в этом отношении не было подвижек и в 1982-м.





С начала 80-х в Америке случился цифровой бум, а в Союзе, в лучшем случае, готовили "приматов" - так называли прикладных математиков. Ни программистов, ни специалистов по компьютерной технике для новой волны научно-технической революции не было.





ДРОБЛЕНИЕ НА МЕЛКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТАЛО ПРОБЛЕМОЙ





Владимир Мацкевич проводит параллели с американским образованием. По словам философа, была иллюзия, что высшая школа в Америке очень специализированная, а американцы заточены на узкую область умений и навыков.





- Когда мы занялись инженерным образованием, оказалось, что в Америке готовят по 250 инженерным специальностям, - приводит цифры Владимир. - А в Советском Союзе, как вы думаете, сколько было специальностей? Около 2200 - в 10 раз больше! Мы не говорим о том, что большая часть из этих 2200 специальностей приходилась на провинциальные вузы, где не было ни достаточной материальной базы, ни преподавателей, которые могли бы преподавать фундаментальные дисциплины.





Рассуждая о советском образовании, Владимир Мацкевич отмечает: можно говорить, глядя со школьной парты, с высоты учительского роста, стоящего у доски, методиста районного отдела образования или с позиции гражданина.





- Наверное, с позиции школьника и учителя все было не так уж плохо, но если мы возьмем общественно-политическую и гражданскую составляющую, эффективность образования оценивается по успехам страны, - отмечает философ и рассказывает о личном опыте. - Я никогда не думал, что у нас в университете были лишние предметы. Да, было много идеологизированных, но я и ими занимался всерьез. История КПСС - крайне интересная дисциплина, между прочим. Думаю, это был лучший учебник по общественно-политическим стратегиям.









"СОВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - КОНВЕЙЕР, ВЫПУСКАВШИЙ ОДИНАКОВЫЕ БОЛВАНОЧКИ"





- Советское образование начало не соответствовать времени к 60-м годам прошлого века. При этом в 20 - 30-е годы в Советском Союзе была создана уникальная система образования, которая решала целый ряд проблем, чтобы вывести страну на уровень индустриально развитых государств. Была построена единая политехническая средняя школа, некоторые особенности которой не превзойдены до сих пор. Например, высочайшая степень стандартизации - человек, который начал учиться на Дальнем Востоке или в Сибири, мог приехать в Беларусь и продолжить образование с того же уровня. Это соответствовало потребностям индустриального общества. Но уже в 50-е годы заговорили о том, что общество меняется. А советское образование по-прежнему оставалось индустриализированным. Это был конвейер, выпускавший одинаковые болваночки. Они были неплохие.





Отвечая на вопрос о всемирно известных специалистах, которые вышли из советской школы (скажем, искусствовед Юрий Лотман, психолог Лев Выготский), Мацкевич объясняет:





- Мне пришлось поработать с академиком Давыдовым, он говорит, что в самой плохой школе есть люди, которые могут научиться чему надо, и в самой хорошей - хватает оболтусов. Звезды появляются не от школы, звезды - это те, кто выбивается вопреки.