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Страшно красиво: лава "съедает" Ford Mustang всего за минуту

Телесеть Global News опубликовала сюжет о том, как на Гавайях лава из извергающегося вулкана Килауэа уничтожает дороги, постройки и автомобили.

На видео, размещенном на официальном YouTube-канале Global News, показано, как лава всего за минуту полностью уничтожает Ford Mustang.



Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Извержение началось в конце прошлой недели на фоне нескольких землетрясений в регионе. 

Очень быстро лава добралась до поселения поселения Леилани-Эстейтс, где проживают около полутора тысяч человек. При извержении фонтаны лавы поднимались почти на 70 метров.


Уничтожены как минимум 26 домов и множество автомобилей. С острова эвакуировано более 1700 человек, пишет motor.ru.



16:38 08/05/2018






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