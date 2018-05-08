На видео, размещенном на официальном YouTube-канале Global News, показано, как лава всего за минуту полностью уничтожает Ford Mustang.

















Очень быстро лава добралась до поселения поселения Леилани-Эстейтс, где проживают около полутора тысяч человек. При извержении фонтаны лавы поднимались почти на 70 метров.









Уничтожены как минимум 26 домов и множество автомобилей. С острова эвакуировано более 1700 человек, пишет motor.ru







