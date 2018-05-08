Директора "Бобруйскмолока" нашли в петле на территории предприятия
Утром 8 мая на территории предприятия "Бобруйскмолоко" (Бобруйский филиал холдинга "Бабушкина крынка") с петлей на шее была обнаружена его руководитель Татьяна Корнилова.
на фото Татьяна Корнилова в центре
Тело директора обнаружили сотрудники предприятия.
По предварительным данным, Татьяна Корнилова повесилась в одном из помещений на территории предприятия. Когда ее обнаружили, женщина еще была жива, но без сознания. Спасти ее не удалось.
"На месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия, допрашивают сотрудников предприятия, родственников погибшей, выясняют мотивы произошедшего. Для установления обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертиз", - сообщила официальный представитель по Могилевской области Оксана Соленюк.
Как передает komkur.info, на предприятии Татьяна Корнилова работала с 1992 года. Прошла путь от машиниста производственного участка до директора по производству. В 2015 году была назначена директором предприятия.
Корнилова была замужем, у нее есть дочь.
15:07 08/05/2018
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