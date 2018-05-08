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Директора "Бобруйскмолока" нашли в петле на территории предприятия

Утром 8 мая на территории предприятия "Бобруйскмолоко" (Бобруйский филиал холдинга "Бабушкина крынка") с петлей на шее была обнаружена его руководитель Татьяна Корнилова.

Директора "Бобруйскмолока" нашли в петле на территории предприятия
на фото Татьяна Корнилова в центре

Тело директора обнаружили сотрудники предприятия. 

По предварительным данным, Татьяна Корнилова повесилась в одном из помещений на территории предприятия. Когда ее обнаружили, женщина еще была жива, но без сознания. Спасти ее не удалось.

"На месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия, допрашивают сотрудников предприятия, родственников погибшей, выясняют мотивы произошедшего. Для установления обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертиз", - сообщила официальный представитель по Могилевской области Оксана Соленюк.


Как передает komkur.info, на предприятии Татьяна Корнилова работала с 1992 года. Прошла путь от машиниста производственного участка до директора по производству. В 2015 году была назначена директором предприятия.

Корнилова была замужем, у нее есть дочь.


15:07 08/05/2018






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