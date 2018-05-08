на фото Татьяна Корнилова в центре





Тело директора обнаружили сотрудники предприятия.





По предварительным данным, Татьяна Корнилова повесилась в одном из помещений на территории предприятия. Когда ее обнаружили, женщина еще была жива, но без сознания. Спасти ее не удалось.





"На месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия, допрашивают сотрудников предприятия, родственников погибшей, выясняют мотивы произошедшего. Для установления обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертиз", - сообщила официальный представитель по Могилевской области Оксана Соленюк.









Как передает komkur.info , на предприятии Татьяна Корнилова работала с 1992 года. Прошла путь от машиниста производственного участка до директора по производству. В 2015 году была назначена директором предприятия.





Корнилова была замужем, у нее есть дочь.



