Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменение Конституции ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Завотделением столичной поликлиники обвинили в торговле больничными

Столичные милиционеры выявили факты получения взяток врачом одной из городских поликлиник.

По подозрению в коррупции 5 марта с поличным задержан заведующий травмо-хирургическим отделением одной из поликлиник Минска. Мужчина за определенную плату согласился выдать пациенту фиктивный листок нетрудоспособности.

Задержанный признался, что занимается такой «подработкой» давно. Цену на недействительные справки всегда устанавливал по своему усмотрению. С его слов, пациенты всегда сами находили его. 

Первомайским районным отделом Следственного комитета Беларуси возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.430 УК Республики Беларусь (Получение взятки).


При этом приобретших фиктивные больничные к ответственности не привлекали, уточнили в ГУВД Мингорисполкома. По законодательству давший взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство либо гражданин после дачи взятки добровольно заявил о содеянном.

Источник: sb.by
14:26 08/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?
Уладзiмiр Някляеў
Власть никогда не сможет победить поэта
Павел Знавец
Поправить ленточку.


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё