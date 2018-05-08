Завотделением столичной поликлиники обвинили в торговле больничными

По подозрению в коррупции 5 марта с поличным задержан заведующий травмо-хирургическим отделением одной из поликлиник Минска. Мужчина за определенную плату согласился выдать пациенту фиктивный листок нетрудоспособности.





Задержанный признался, что занимается такой «подработкой» давно. Цену на недействительные справки всегда устанавливал по своему усмотрению. С его слов, пациенты всегда сами находили его.





Первомайским районным отделом Следственного комитета Беларуси возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.430 УК Республики Беларусь (Получение взятки).









При этом приобретших фиктивные больничные к ответственности не привлекали, уточнили в ГУВД Мингорисполкома. По законодательству давший взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство либо гражданин после дачи взятки добровольно заявил о содеянном.