Три "матери 328" прекратили голодовку

Из семи голодающих в Калинковичах, осталось шесть. Самой старшей из них, Людмиле Пименовской, в очередной раз стало плохо, вдобавок, ухудшилось состояние её мужа, он болен сахарным диабетом. На нервной почве пошли осложнения. В результате — четвёртая степень риска инфаркта, передает Еврорадио





"Несмотря на то, что ей было тяжело переносить голодовку с первых дней, она убеждала, что останется с нами до конца, — рассказывает участница голодовки Лиана Шуба. — Подозреваю, если бы не супруг, осталась бы голодать дальше. Что касается остальных, то на вопрос “Как дела?”, пока можно ответить только словом на букву "Х", только не подумайте, что хорошо. Тяжело физически, ужасная слабость. Сложнее всего сосредоточиться и внятно говорить. Вчера пытались сделать стрим на Ютубе. Девочки из группы поддержки сказали: "Как же вы все сдаете!".





Сдают, действительно, все





"Из шести мам, что голодают в деревне Остров под Пуховичами, осталось четверо, — говорит участница голодовки Елена Кузьмина. — Ухудшилось состояние у Наташи Старовойт — темнело в глазах, стала падать на землю. Одна она домой уехать не могла. Лариса Жигарь сопровождает её в Гродно. Острые приступы боли, в виду отсутствия желчного пузыря, начались у Людмилы Кулинич. Вчера за ней приехал сын. Остальные на месте. Мы уже ничем не занимаемся, просто лежим. Стоит немножко пройти — наступает одышка. Очень кружится голова".









Дети, которые сидят по статье 328, знают о голодовке матерей





"Мы поддерживаем вас, мы надеемся на вас, мы с вами" — вот такие слова передают дети участницам голодовки, — рассказывает Лиана Шуба. — Говорят, что каких-либо воздействий в местах лишения свободы на них не оказывают. Знаю, что с некоторыми детьми беседовали, но что они там скажут? Мы понимаем, что ребята волнуются за здоровье, переживают. Но они ждут каких-то изменений. Они, как маленькие дети, надеются на то, что мы сможем что-то изменить".





Напомним, что во время встречи в Администрации президента глава ведомства Наталья Качанова пообещала "Матерям 328" узнать о судьбе нового законопроекта, который смягчает ответственность для тех, кто употребляет наркотики, но не занимается их распространением. Ответ должен прийти матерям в Калинковичи заказным письмом. Пока его нет. Женщины продолжают голодовку.