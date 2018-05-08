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За новые самолеты "Белавиа" будут платить белорусы?

Чтобы оплатить взятые кредиты, национальная авиакомпания будет экономить на пассажирах.

На специализированном ресурсе для путешественников Vandrouki.by появилась статья, которая предупреждает – недавняя покупка авиакомпанией пяти новых самолетов Embraer может аукнуться простым белорусам.

«Новость, и правда, знаменательная, только кто в итоге заплатит за банкет? Ничего нового: заплатят белорусы. Те самые белорусы, за счет налогов которых раздают льготы авиакомпании Белавиа», – предполагают авторы статьи.

В частности, речь идет об экономии на питании пассажиров, а также о завышенных ценах на летние авиарейсы.

По информации публикации на Vandrouki.by, уже с 1 мая на ближнемагистральных рейсах «Белавиа» не предоставляет питание в виде сэндвичей и горячих напитков, а предлагаются только «леденцы перед взлетом и прохладительные напитки во время полета».

Кроме того, сообщается, что «в один день цены на большинство летних направлений поднялись на 22 – 47%». В качестве примера приводятся перелеты в Барселону за 400 евро, а также в Батуми за 296 евро из Минска.


«Через двадцать лет Илон Маск колонизирует Марс, Майкл О’Лири запустит туда свои лоукост-ракеты из Вильнюса, а журналист Александр Лычавко все также будет интервьюировать Чергинца, который продолжит говорить, что предпосылок для появления лоукостов в Беларуси нет, потока нет и вообще в этом году мы снизили цены на 7% по всем направлениям», – иронизируют авторы статьи.

 

Источник: gazetaby.com
13:09 08/05/2018






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