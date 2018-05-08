Предварительное рассмотрение гражданского иска состоялось в суде Ганцевичского района 23 апреля, пишет ganc-chas.by





Согласно договору купли-продажи, который подписал ганцевчанин, он обязан был выплатить заводчику 220 долларов по курсу Нацбанка. Однако в исковом заявлении продавец Василий Тумаш просил взыскать с должника не только деньги за щенка в сумме 431 рубль 73 копейки, но пеню (такую же, как и сумма долга) и госпошлину (около 50 рублей).





Ответчик с иском не согласился.





«За что я должен платить? Тумаш продал мне больного щенка, который издох на третий день, хотя я несколько раз возил его к ветеринару. После этого я позвонил к Тумашу и сказал, что в гибели щенка я не виноват и есть официальное подтверждение этому, а он мне ответил, что платить я все равно буду... – сказал Василий Кононович. – Откуда я мог знать, что этот щенок болен и что я попаду на деньги? Если бы щенок был жив, то другое дело – я бы давно заплатил бы, а так...».





Председатель суда Владимир Космач спросил у ответчика, внимательно ли он читал договор, который подписывал с заводчиком.





«Да не читал я ничего толком! На радостях подписал, понадеялся на порядочность человека, а теперь думаю, что зря», – сказал ответчик.





Также Василий Кононович пояснил, что питомца из шести представленных на выбор животных он выбрал сам, так как его привлекли грустные глазки песика.





«Я мечтал о немецкой овчарке, но моим мечтам не суждено было сбыться», – сказал он.





Заводчик Василий Тумаш на предварительном заседании не присутствовал. Когда корреспондент дозвонилась до него по мобильному телефону, мужчина, даже толком не выслушав вопрос, сразу же начал с угроз, накричал на журналиста, говоря, что «затаскает по судам, если ка­кая-либо информация появится о нем в прессе».





«Приезжайте и посмотрите, в каких условиях содержатся мои собаки, какие они все чистенькие и ухоженные и чем я их кормлю. Я вас приглашаю в гости. А до этого я вам запрещаю что-либо писать обо мне. Наслушались негатива и пишете», – заявил заводчик.





Свою агрессию он объяснил тем, что в соцсетях создали группу, в которой недовольные люди оставляют негативные отзывы о нем как о заводчике.





«Купят в рассрочку щенка, а потом платить не хотят: меняют номера телефонов, говорят, что собака подохла, распускают про меня разные слухи... Это надо еще посмотреть, в каких условиях хозяин собаку держал, прежде чем меня в чем-то обвинять», – сказал он.