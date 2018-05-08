Писатель помог сыну написать сочинение по своему роману. Тот получил тройку
Британский писатель Иэн Макьюэн рассказал изданию Daily Mail, как помог младшему сыну Грегу написать эссе по собственному роману «Невыносимая любовь», который входит в школьную программу.
Как пишет meduza.io, писатель дал несколько советов сыну, и в итоге тот получил за эссе «тройку».
«Признаюсь, я дал ему пару наставлений и рассказал, на что нужно обратить внимание. Я не читал его эссе, но оказалось, что учитель был принципиально не согласен с написанным, — рассказал Макьюэн, — Представьте себе, принудительно прочитать книгу отца. Бедный парень».
Макьюэн отметил, что история была бы гораздо лучше, если бы Грег получил «двойку».
Иэн Макьюэн — британский писатель, лауреат Букеровской премии. Его произведения несколько раз экранизировали. Фильм «Искупление» по одноименному роману Макьюэна был номинирован на «Оскар».
12:25 08/05/2018
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