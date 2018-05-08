Как пишет meduza.io , писатель дал несколько советов сыну, и в итоге тот получил за эссе «тройку».





«Признаюсь, я дал ему пару наставлений и рассказал, на что нужно обратить внимание. Я не читал его эссе, но оказалось, что учитель был принципиально не согласен с написанным, — рассказал Макьюэн, — Представьте себе, принудительно прочитать книгу отца. Бедный парень».





Макьюэн отметил, что история была бы гораздо лучше, если бы Грег получил «двойку».









Иэн Макьюэн — британский писатель, лауреат Букеровской премии. Его произведения несколько раз экранизировали. Фильм «Искупление» по одноименному роману Макьюэна был номинирован на «Оскар».