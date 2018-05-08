В ходе проведения поисковых мероприятий тело девочки было обнаружено в полукилометре от дома в неглубокой речке Ятранка, имеющей сильное течение.





Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. По предварительному заключению специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области причиной ее смерти является утопление. Окончательные выводы будут сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы.





Выяснилось, что мать в момент выхода девочки на улицу занималась по хозяйству, попутно приглядывая за грудничком, родившимся менее месяца назад.









Основная рассматриваемая версия гибели малолетней – несчастный случай. Проверка по данному факту продолжается. По ее окончанию будет принято процессуальное решение, сообщает Следственный комитет.







