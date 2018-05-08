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Двухлетняя девочка под Новогрудком ушла погулять с собакой и утонула в реке

Днем 7 мая в органы внутренних дел обратилась жительница д.Ятра Новогрудского района, которая сообщила, что около 15 часов ее 2-летняя дочь вышла из дома поиграть с собакой и пропала. Ее самостоятельный поиск результатов не дал.

В ходе проведения поисковых мероприятий тело девочки было обнаружено в полукилометре от дома в неглубокой речке Ятранка, имеющей сильное течение. 

Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. По предварительному заключению специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области причиной ее смерти является утопление. Окончательные выводы будут сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Выяснилось, что мать в момент выхода девочки на улицу занималась по хозяйству, попутно приглядывая за грудничком, родившимся менее месяца назад. 


Основная рассматриваемая версия гибели малолетней – несчастный случай. Проверка по данному факту продолжается. По ее окончанию будет принято процессуальное решение, сообщает Следственный комитет.  



"Белорусский партизан"
11:59 08/05/2018






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