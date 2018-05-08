Коварный план преступления, которое произошло в деревне Хотыничи Ганцевичского района ночью 7 мая, достоин сюжета криминального детектива. Злоумышленники ночью подожгли хозпостройки пенсионерки, а когда родственники приехали на пожар, воры проникли в их дом на другой улице этой же деревни и похитили 196 тысяч долларов (!), пишет ganc-chas.by





Именно эта версия является одной из самых вероятных, которые рассматривают правоохранительные органы.





Пожар хозпостроек на улице Ганцевичской в доме №75 в деревне Хотыничи, где проживает пенсионерка Софья Фоминична Саутина, произошёл около 2 часов 45 минут ночи.





Когда сарай и пристройки были охвачены пламенем, а с разбушевавшимся пламенем боролись пожарные и родственники, злоумышленники проникли в дом на улице Первомайской, где проживают дочь и зять Софьи Фоминичны, и украли крупную сумму денег. Жители деревни называют это хищение кражей века.





Преступники забрались в дом, разбив стеклопакет металлическими монтировками. Сумма денег, которую они украли, пожалуй, миллионы жителей Беларуси видели только в фильмах по телевизору. По словам хозяина дома Сергея Николаевича, похищены деньги в сумме 196 тысяч долларов(!).





Это сбережения за многие годы от их сельского бизнеса и деньги, вырученные за продажу личных тракторов и недвижимости. Жители деревни отзываются о семье, ставшей жертвой ограбления, только с положительной стороны. Говорят, что сельские бизнесмены пользуется уважением и авторитетом у сельчан.









И муж, и жена с предпринимательской хваткой. Деньги всегда зарабатывали своим нелёгким трудом. Сергей Николаевич в Хотыничах, где проживает более 2300 человек, уже много лет оказывает услуги населению по обработке земли тракторами и сельхозтехникой, выращивает зерновые, работая с раннего утра до поздней ночи.

Также он заготавливал лес и реализовывал дрова.





Его жена, будучи индивидуальным предпринимателем, много лет занималась выездной торговлей одежды и также умела зарабатывать деньги.





“Если по горячим следам найдут, то, может, хоть половину удастся вернуть”, – сказал хозяин журналисту "ГЧ". – Будем надеется на профессионализм правоохранительных органов".





По словам Сергея Николаевича, теперь вспоминаются отдельные моменты, которые свидетельствуют, что преступление готовилось заранее. Однако в целях тайны следствия эти данные пока не раскрываются.