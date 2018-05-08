Дело расследовал Лукашенко: прокурор попросил для обвиняемого 22 года

Кроме того, прокурор попросил суд освободить обвиняемого Юрия Ианова от наказания за кражу и уничтожение паспорта убитой за сроком давности содеянного, а также удовлетворить гражданские иски отца и сына убитой — выплатить по 300 тысяч каждому.





Могилевчанка Поддубская была убита в начале февраля 2009 года. За совершение данного преступления Иванова судили, но в 2010 году Могилевский областной суд вынес ему оправдательный приговор. Отец убитой женщины не согласился с данным решением. Ему удалось дойти до президента, и в 2017 году глава государства распорядился пересмотреть дело. Иванов был задержан в августе 2017 года в Санкт-Петербурге, его доставили в Минске и возбудили дело за убийство Поддубской.





Прокурор что в рамках нового расследования дела об убийстве Поддубской, которое проводилось в 2017 году, были установлены новые доказательства вины Иванова, и его вина в суде доказана.





По словам Гиргеля, было установлено, что 3 февраля 2009 года Иванов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно с особой жестокостью нанес Поддубской не менее 41 ножевого ранения в разные части тела, более 15 из которых были приникающими. Женщина умерла от массивной кровопотери на месте происшествия. Кроме этого, как отметил гособвинитель, Иванов после совершения убийства похитил из коттеджа убитой кольцо, мобильный телефон, 12 тысяч неденоминированных рублей — всего на сумму 206 деноминированных рублей.





Кроме этого, Иванов включил газ в коттедже, чтобы постройка взорвалась и скрыла следы преступления. Однако взрыва не произошло, поскольку сотрудники газовой службы вовремя перекрыли газ.









По словам прокурора, 9 февраля 2009 году Иванов прибыл в Ленинское РУВД Могилева в качестве свидетеля по делу об убийстве Поддубской, прошел полиграф, который показал, что он виновен в убийстве женщины, и был избит сотрудниками милиции. Потом, по словам гособвинителя, был допрошен следователем, написал явку с повинной, но в тот же день во время допроса в присутствии адвоката отказался от ранее данных показаний. В 2017 году он полностью отрицал свою вину в совершении убийства.





Прокурор также сообщил, что КГБ направили на полиграф сотрудников милиции, которых Иванов обвинял в давлении на него, однако проверка показала,что они не выбивали показания.