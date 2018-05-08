Жуткая авария на трассе М4 в Минске: есть пострадавшие
Серьезная авария произошла днем 8 мая на 14-м километре трассы М4 Минск-Могилев в Минске. Движение там затруднено.
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Сейчас силами МЧС там проводятся работы по деблокировке пострадавших.
По предварительной информации, столкнулись два грузовика и «Газель».
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Сообщение о ДТП поступило спасателям в 10.20. В одном из автомобилей в результате аварии оказался зажат мужчина. Спасатели сейчас проводят его деблокировку.
В районе аварии образовался серьезный затор, передает tut.by
11:22 08/05/2018
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