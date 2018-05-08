Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2018», которое в этом году проходит в столице Португалии Лиссабоне.





Как передает Радио Свобода, по мнению британской букмекерской конторы William Hill, в финал выйдут Израиль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Греция, Австрия, Армения, Литва и Бельгия.





В то же время компания Unibet, центральный офис которой расположен в Мальте, считает, что Литва имеет меньшие шансы попасть в финал, чем Финляндия. Такого же мнения гибралтарский 888sport.





Таким образом, с точки зрения букмекеров, украинский певец ALEKSEEV, который представляет на конкурсе Беларусь, имеет низкие шансы на выход в финал. Первый полуфинал «Евровидения-2018» состоится уже сегодня, пишет УНИАН



