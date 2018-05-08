Определена самая популярная книга, изданная в Беларуси. Это…

Об этом сообщает сайт Национального центра правовой информации.





3 мая 2018 года на главной сцене XXII Международной специализированной выставки «СМI ў Беларусi» состоялась церемония награждения победителей.





Честно говоря, странно, что победителем не стал Уголовный кодекс. В Беларуси столько "сидельцев" и тех, к кому приколупались стражи закона, что УК РБ теоретически тоже должен быть в лидрах продаж.