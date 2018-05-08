Определена самая популярная книга, изданная в Беларуси. Это…
Сборник «Правила дорожного движения», изданный НЦПИ, стал лидером продаж в сегменте белорусской книжной продукции.
Об этом сообщает сайт Национального центра правовой информации.
3 мая 2018 года на главной сцене XXII Международной специализированной выставки «СМI ў Беларусi» состоялась церемония награждения победителей.
Честно говоря, странно, что победителем не стал Уголовный кодекс. В Беларуси столько "сидельцев" и тех, к кому приколупались стражи закона, что УК РБ теоретически тоже должен быть в лидрах продаж.
"Белорусский партизан"
09:45 08/05/2018
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