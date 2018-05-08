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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменение Конституции ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Определена самая популярная книга, изданная в Беларуси. Это…

Сборник «Правила дорожного движения», изданный НЦПИ, стал лидером продаж в сегменте белорусской книжной продукции.

Об этом сообщает сайт Национального центра правовой информации.

3 мая 2018 года на главной сцене XXII Международной специализированной выставки «СМI ў Беларусi» состоялась церемония награждения победителей.

Честно говоря, странно, что победителем не стал Уголовный кодекс. В Беларуси столько "сидельцев" и тех, к кому приколупались стражи закона, что УК РБ теоретически тоже должен быть в лидрах продаж. 

"Белорусский партизан"
09:45 08/05/2018






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