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Первая леди Бразилии прыгнула в озеро, чтобы спасти собаку

Первая леди Бразилии Марсела Темер прыгнула в озеро в президентском дворце в Бразилиа, чтобы спасти свою собаку.

Как передает ВВС, об этом заявил официальный представитель президента.


Миссис Темер гуляла по саду с сыном Мишельзиньо, когда их собака по кличке Пиколи внезапно прыгнула в озеро.

Когда собака не смогла самостоятельно выбраться на берег, первая леди попросила агента безопасности помочь ей.

Однако мужчина отказался, и женщине пришлось самостоятельно спасать животное.

Отметим, что позже агент был уволен. 

09:07 08/05/2018






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