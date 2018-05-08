Первая леди Бразилии прыгнула в озеро, чтобы спасти собаку
Первая леди Бразилии Марсела Темер прыгнула в озеро в президентском дворце в Бразилиа, чтобы спасти свою собаку.
Как передает ВВС, об этом заявил официальный представитель президента.
Миссис Темер гуляла по саду с сыном Мишельзиньо, когда их собака по кличке Пиколи внезапно прыгнула в озеро.
Когда собака не смогла самостоятельно выбраться на берег, первая леди попросила агента безопасности помочь ей.
Однако мужчина отказался, и женщине пришлось самостоятельно спасать животное.
Отметим, что позже агент был уволен.
09:07 08/05/2018
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