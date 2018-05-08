Первая леди Бразилии прыгнула в озеро, чтобы спасти собаку

Как передает ВВС, об этом заявил официальный представитель президента.









Миссис Темер гуляла по саду с сыном Мишельзиньо, когда их собака по кличке Пиколи внезапно прыгнула в озеро.





Когда собака не смогла самостоятельно выбраться на берег, первая леди попросила агента безопасности помочь ей.





Однако мужчина отказался, и женщине пришлось самостоятельно спасать животное.





Отметим, что позже агент был уволен.