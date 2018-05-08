— С каждым годом автомобилистов, которые приезжают на техосмотр и уплачивают так называемый «дорожный налог», становится все меньше. Такую тенденцию мы наблюдаем с 2014 года — когда была введена пошлина, — отмечал в конце 2017 года начальник управления организации гостехосмотра предприятия Евгений Карпович.





Несмотря на то, что для некоторых категорий автовладельцев существуют льготы по уплате дорожного налога, большинство автомобилистов жалуются, что система сбора госпошлины несправедливая, особенно для тех, кто использует автомобиль сезонно. Также сумма дорожного налога очень большая, и многим оплатить ее за один раз довольно накладно.









Ранее анонсировалось, что ГАИ получит доступ к базам техосмотра. Вероятно, это произойдет уже в самое ближайшее время — проверять наличие техосмотра будут прямо на дороге.





По информации autogrodno.by началось закрытое тестирование этой возможности. На официальном сайте «Белтехосмотра» уже работает раздел «gto.by/test.html«, скрытый в меню. Введя «Регистрационный знак» и «Свидетельство о регистрации» автомобиля можно узнать, до какого числа действует «Разрешение на допуск к дорожному движению».





Напомним размер транспортного налога (1 БВ = 24,5 руб)





— автомобили до 1,5 тонны — 73,5 руб

— от 1,5 до 2 тонн — 147 руб

— от 2 до 3 тонн — 196 руб

— более 3 тонн — 269,5 руб





Штраф за отсутствие техосмотра в Беларуси составляет от 1 до 3 базовых величин (24,5 — 73,5 рублей), за первый раз.