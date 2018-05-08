Что делают дети, получив подарки? Правильно, открывают. И тут же в автобусе используют, как говорится, по назначению: разливают колу по стопкам, чокаются, выпивают. Все, можно сказать, как у людей. Прямо хочется поклониться исчезающему за излучиной «Неману» за неоценимый вклад в воспитании у подростков понимания, как правильно проводить время в автобусах и зачем люди вообще ездят на экскурсии.





Специально зашел в магазин, посмотрел продукцию стеклозавода: слушайте, есть интересные вещи. Есть красивые. Почему же из Березовки нужно увозить «стопки», а не вазочку? Не подсвечник? Не аиста? Сошли бы даже декоративные, как они называются, изделия типа «Ежик с яблоками» или «Козел лежащий», хотя я бы еще поработал с названиями. Но пусть школьники лучше поржут в автобусе, чем начнут вспоминать взрослые тосты.









Не можем ведь мы предположить, что подарочные наборы специально рассчитаны на детей тяжело пьющих родителей. Чтобы, так сказать, воспитать из них тяжело пьющих родителей будущих экскурсантов — однако культурных, понимающих, что «из горла» нынче не принято, вот стопочки… Не могу также поверить, что именно этими «наборами», очевидно, включенными в стоимость экскурсии, склады стеклозавода забиты под завязку. И надо как–то их разгружать, хоть ты детям дари, в самом деле.









Отвлечемся на минуту от маленьких, подумаем о больших. Вот что бы березовским мастерам стекла не выдуть набор для крюшона? Чисто для разнообразия. Или есть еще «классический узкий бокал–флейта для игристого вина», такого приятного после горячего белорусского дня, когда солнце устало проваливается в недалекую пущу? Маркетологи, небось, скажут, что это «не наши» формы — они будут хуже продаваться. Так я отвечу: если белорусам не рассказывать, что есть такой напиток — крюшон, а для него еще и придуман бокал, то они (то есть мы) так никогда к крюшону–то и не потянутся! А «набор стаканов 35 г», сами понимаете, что пить провоцирует.





Отдельно умиляет объем предлагаемой тары. Поскольку не укладывается в привычные «по сто» и «по писят». Если в Березовке задумали этаким тонким способом приучать население к «шотам» (барным порциям на один глоточек), то даже малая тара при случае вряд ли остановит нашего культурного потребителя. Максимум — задержит. А если на «Немане» мягко подталкивают белорусов сменить привычный напиток на виски или там бу он, которые где–то принято пить «шотами», так я напомню: крюшон. Или тинто де верано. Или даже ребухитос — есть еще куча хороших легких напитков, к которым хорошо бы приучать наше население. Взрослое население.









Возвращаемся к детям: «Боюсь даже подумать, — пишет читательница, — что привезли бы дети домой с посещения фабрики резиновых изделий». Вот и на «Немане» получается: песок есть, стекло есть, хрусталь есть. Зарегистрирован товарный знак, упаковка на двух языках, ассортимент может порадовать глаз. И экскурсии научились организовывать, что полезно как туристам, так и заводчанам. Все есть. Чего ж не хватает? Фантазии. Может, вкуса. Может, желания сделать подарок от души, как себе. Может, всего вместе. И с этим, безусловно, надо что–то делать.





И еще. Справедливости ради все же надо сказать: наливать и чокаться детки научились точно не на стеклозаводе «Неман»…