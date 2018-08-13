Клип группы Re1ikt признан лучшим клипом портала TuzinFM
Клип музыкального коллектива Re1ikt завоевал первое место в видео-чарте белорусского музыкального портала TuzinFM.
Ролик был создан режиссёром Игорем Гусевым на народную песню «Дробненькi дожджык», которую любил петь поэт Рыгор Бородулин.
Действия клипа, снятого в в музее народной архитектуры и быта в Строчицах, разворачиваются в начале прошлого века. Главные роли исполнили директор театра «ДыГрыза» Алексей Бурносенко, а также поэтесса, модель и певица Екатерина Водоносова, пишет lovesun.by
13:22 13/08/2018
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