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Клип группы Re1ikt признан лучшим клипом портала TuzinFM

Клип музыкального коллектива Re1ikt завоевал первое место в видео-чарте белорусского музыкального портала TuzinFM.

Клип группы Re1ikt признан лучшим клипом портала TuzinFM
Ролик был создан режиссёром Игорем Гусевым на народную песню «Дробненькi дожджык», которую любил петь поэт Рыгор Бородулин.

Действия клипа, снятого в в музее народной архитектуры и быта в Строчицах, разворачиваются в начале прошлого века. Главные роли исполнили директор театра «ДыГрыза» Алексей Бурносенко, а также поэтесса, модель и певица Екатерина Водоносова, пишет lovesun.by



13:22 13/08/2018






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