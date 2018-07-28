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Самая стильная фотосессия Домрачевой – роскошна не только одежда

Возможно, главная спортсменка Беларуси недавно завершила карьеру. Спортивные заботы остались позади – Дарья сосредоточилась на семье.

Самая стильная фотосессия Домрачевой – роскошна не только одежда
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О жизненных изменениях белоруска расказала в интервью журналу Fashion collection Belarus. Дарья не сомневается, что дочь Ксения в будущем станет спортсменкой. Хочет найти в Беларуси место для хранения коллекции наград, потому что делать культ медалей дома неправильно. И пригласила всех желающих искать ее на беговых дорожках столицы – пробежаться вместе с четырехкратной олимпийской чемпионкой может каждый.

Интервью ценно не только словами Дарьи, но и фотографиями. Дарья ценит моду – и вот тому доказательства.

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by.tribuna.com
18:24 28/07/2018






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