Самая стильная фотосессия Домрачевой – роскошна не только одежда

О жизненных изменениях белоруска расказала в интервью журналу Fashion collection Belarus. Дарья не сомневается, что дочь Ксения в будущем станет спортсменкой. Хочет найти в Беларуси место для хранения коллекции наград, потому что делать культ медалей дома неправильно. И пригласила всех желающих искать ее на беговых дорожках столицы – пробежаться вместе с четырехкратной олимпийской чемпионкой может каждый.





Интервью ценно не только словами Дарьи, но и фотографиями. Дарья ценит моду – и вот тому доказательства.



