Самое долгое затмение века: лучшие снимки

Вечером 27 июля произошло рекордно продолжительное лунное затмение. Его полная фаза продлилась более ста минут, сам спутник в это время приобрел темно-красный оттенок.

Всё из-за того, что центр Луны подобрался почти к самому центру земной тени. К тому же в момент затмения спутник находился вблизи апогея своей орбиты — максимально удаленной точки по отношению к Земле. Затмение совпало с Великим противостоянием Марса, Красная планета выглядела на небе, как особенно яркая звезда.





Редкое явление было видно из многих точек нашей планеты, в том числе и из Беларуси. Вот его лучшие снимки:





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