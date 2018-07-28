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Самое долгое затмение века: лучшие снимки

Полное лунное затмение началось в 22.30 по минскому времени, а закончилось в 0.13, оно продлилось около 103 минут. Это затмение стало самым продолжительным в XXI веке.

Самое долгое затмение века: лучшие снимки
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Вечером 27 июля произошло рекордно продолжительное лунное затмение. Его полная фаза продлилась более ста минут, сам спутник в это время приобрел темно-красный оттенок. 
Всё из-за того, что центр Луны подобрался почти к самому центру земной тени. К тому же в момент затмения спутник находился вблизи апогея своей орбиты — максимально удаленной точки по отношению к Земле. Затмение совпало с Великим противостоянием Марса, Красная планета выглядела на небе, как особенно яркая звезда.

Редкое явление было видно из многих точек нашей планеты, в том числе и из Беларуси. Вот его лучшие снимки:

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17:56 28/07/2018






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