Прическа из 1960-х вновь обрела популярность

Об этом сообщает Vogue.





Персонаж Барбары Иден Дженни собирала верхнюю часть волос на макушке головы в пучок или хвост, а нижнюю оставляла распущенными.





Первой, у кого поклонники заметили такую укладку, стала певица Сиара на церемонии вручения премии 2018 ESPY Awards в Лос-Анджелесе.





По мнению модных экспертов издания, прическа из 1960-х пришла на смену популярному в 2018 году конскому хвосту и пучку на затылке.