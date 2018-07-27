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Прическа из 1960-х вновь обрела популярность

Прическа главной героини американского комедийного сериала 1960-х годов «Я мечтаю о Дженни» стала трендом среди знаменитостей.

Прическа из 1960-х вновь обрела популярность
Об этом сообщает Vogue.

Персонаж Барбары Иден Дженни собирала верхнюю часть волос на макушке головы в пучок или хвост, а нижнюю оставляла распущенными.

Первой, у кого поклонники заметили такую укладку, стала певица Сиара на церемонии вручения премии 2018 ESPY Awards в Лос-Анджелесе.

По мнению модных экспертов издания, прическа из 1960-х пришла на смену популярному в 2018 году конскому хвосту и пучку на затылке.
10:19 27/07/2018






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