Преданные сердцем: как живет приют для бездомных животных в Гродно

В 2011 году неравнодушные к этой проблеме гродненцы создали организацию "Преданное сердце". Волонтерам удалось наладить контакты с городскими властями, которые помогли найти для бездомных собак здание, специально отведенное под приют. Сегодня на территории приюта содержится около 40 собак.

















Эти животные имеют редкую возможность не страдать в тесных вольерах, а свободно перемещаться и общаться с другими собаками.

















Все собаки социализированы и приучены к человеку. Сегодня с ними добровольно работают 17 волонтеров, которые приезжают каждый день, чтобы навести порядок и покормить собак.





















Однако даже этих людей не хватает, чтобы уделить внимание каждому животному, которое, как и каждый из нас, требует внимания и тепла.







