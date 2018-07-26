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Преданные сердцем: как живет приют для бездомных животных в Гродно

По данным защитников прав животных, ежегодно в Беларуси убивают около 70 тысяч бездомных собак и кошек. Чаще всего после отлова они содержатся в приюте только пять суток, пасли чего их попросту уничтожают. В течение многих лет защитники животных борются с подобной жестокостью.

Преданные сердцем: как живет приют для бездомных животных в Гродно
В 2011 году неравнодушные к этой проблеме гродненцы создали организацию "Преданное сердце". Волонтерам удалось наладить контакты с городскими властями, которые помогли найти для бездомных собак здание, специально отведенное под приют. Сегодня на территории приюта содержится около 40 собак. 




Эти животные имеют редкую возможность не страдать в тесных вольерах, а свободно перемещаться и общаться с другими собаками.




Все собаки социализированы и приучены к человеку. Сегодня с ними добровольно работают 17 волонтеров, которые приезжают каждый день, чтобы навести порядок и покормить собак. 





Однако даже этих людей не хватает, чтобы уделить внимание каждому животному, которое, как и каждый из нас, требует внимания и тепла.



"Белорусский партизан", фото: Екатерина Левдацкая
17:58 26/07/2018






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