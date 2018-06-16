Прощай, ЧМ- 2018! Самые яркие болельщики чемпионата мира – 2018
Самые веселые и оригинальные болельщики – в фотоподборке Белсат.
Бразильский болельщик после матча Бразилии против Бельгии. Фото: REUTERS / Sergio Moraes / FORUM
Болельщик мексиканской сборной. Фото: Peter Kovalev / TASS / FORUM
Болельщик сборной Франции. Фото: Grégory YETCHMENIZA /Le Dauphiné Libéré /FORUM
Колумбийский болельщик
Болельщик российской сборной. REUTERS / Henry Romero / FORUM
Польский болельщик. Фото: REUTERS / Maxim Shemetov / FORUM
Наверное, самые веселые в этом году были болельщики из Японии. Фото: REUTERS / Toru Hanai / FORUM
Болельщик из Аргентины оделся в наряд Папы Римского. Фото: REUTERS/Christian Hartmann/FORUM
Финал чемпионата мира состоится сегодня в 18:00. За золотые медали будут бороться сборная Франции и Хорватии.
08:15 16/07/2018
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