Прощай, ЧМ- 2018! Самые яркие болельщики чемпионата мира – 2018





Болельщик мексиканской сборной. Фото: Peter Kovalev / TASS / FORUM









Болельщик сборной Франции. Фото: Grégory YETCHMENIZA /Le Dauphiné Libéré /FORUM









Колумбийский болельщик









Болельщик российской сборной. REUTERS / Henry Romero / FORUM









Польский болельщик. Фото: REUTERS / Maxim Shemetov / FORUM









Наверное, самые веселые в этом году были болельщики из Японии. Фото: REUTERS / Toru Hanai / FORUM









Болельщик из Аргентины оделся в наряд Папы Римского. Фото: REUTERS/Christian Hartmann/FORUM

Финал чемпионата мира состоится сегодня в 18:00. За золотые медали будут бороться сборная Франции и Хорватии.











