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Прощай, ЧМ- 2018! Самые яркие болельщики чемпионата мира – 2018

Самые веселые и оригинальные болельщики – в фотоподборке Белсат.

Прощай, ЧМ- 2018! Самые яркие болельщики чемпионата мира – 2018
Бразильский болельщик после матча Бразилии против Бельгии. Фото: REUTERS / Sergio Moraes / FORUM

Болельщик мексиканской сборной. Фото: Peter Kovalev / TASS / FORUM


Болельщик сборной Франции. Фото: Grégory YETCHMENIZA /Le Dauphiné Libéré /FORUM


Колумбийский болельщик


Болельщик российской сборной. REUTERS / Henry Romero / FORUM


Польский болельщик. Фото: REUTERS / Maxim Shemetov / FORUM


Наверное, самые веселые в этом году были болельщики из Японии. Фото: REUTERS / Toru Hanai / FORUM


Болельщик из Аргентины оделся в наряд Папы Римского. Фото: REUTERS/Christian Hartmann/FORUM
Финал чемпионата мира состоится сегодня в 18:00. За золотые медали будут бороться сборная Франции и Хорватии.




08:15 16/07/2018






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