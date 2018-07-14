«Славянка» отжигает! 5 курьезов фестиваля в Витебске

1.«Славянские» сувениры… из Египта!





Неожиданно! Фото Анастасии Вереск





Египетских кошек, бюсты фараонов и саркофаги с мумиями мы нашли в палатке сувениров на остановке «Площадь Свободы». Случайный прохожий, изведавший на себе прелести солнечного all inclusive, может даже вздрогнуть от неожиданности. Купи кошка, а?





2. Подушка-камень





Натурально — камень! Фото Анастасии Вереск





По ощущениям она все таки не как камень, а помягче. Но вопросы все равно остаются.





3. «Попный» маркетинг





Вот так надо завлекать покупателя! Фото Анастасии Вереск





А что, наверное, самая продающая часть тела!





4. Тот самый БДСМ





Зато девочкам нравится! Фото Анастасии Вереск





За несколько дней женщина-кошка поменяла игривые ушки на корону настоящей госпожи. А маску уже купили?





5. Люстра под небом





Лайфхак для местных: подойдите к пешеходному переходу со стороны «ямы» амфитеатра, поднимите голову вверх. Вуаля, что здесь у нас?





Первая мысль: кто догадался повесить хрустальную люстру посреди города? Фото Анастасии Вереск





Выглядит так, будто кто-то снял хрустальную люстру своей бабушки и подарил ее городу. Но мы верим, что это все-таки иллюминация и все было совсем по-другому.





Надеемся, что вы от души посмеялись вместе с нами.