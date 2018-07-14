«Славянка» отжигает! 5 курьезов фестиваля в Витебске
По белорусским пабликам уже разошлась фотография костюма «женщины-кошки» из Города мастеров, который очень напоминает БДСМ-атрибутику. Но мы готовы показать вам гораздо больше необычных и неожиданных вещей, которые вы никак не ожидали увидеть на фестивале. Смотрите сами.
1.«Славянские» сувениры… из Египта!
Неожиданно! Фото Анастасии Вереск
Египетских кошек, бюсты фараонов и саркофаги с мумиями мы нашли в палатке сувениров на остановке «Площадь Свободы». Случайный прохожий, изведавший на себе прелести солнечного all inclusive, может даже вздрогнуть от неожиданности. Купи кошка, а?
2. Подушка-камень
Натурально — камень! Фото Анастасии Вереск
По ощущениям она все таки не как камень, а помягче. Но вопросы все равно остаются.
3. «Попный» маркетинг
Вот так надо завлекать покупателя! Фото Анастасии Вереск
А что, наверное, самая продающая часть тела!
4. Тот самый БДСМ
Зато девочкам нравится! Фото Анастасии Вереск
За несколько дней женщина-кошка поменяла игривые ушки на корону настоящей госпожи. А маску уже купили?
5. Люстра под небом
Лайфхак для местных: подойдите к пешеходному переходу со стороны «ямы» амфитеатра, поднимите голову вверх. Вуаля, что здесь у нас?
Первая мысль: кто догадался повесить хрустальную люстру посреди города? Фото Анастасии Вереск
Выглядит так, будто кто-то снял хрустальную люстру своей бабушки и подарил ее городу. Но мы верим, что это все-таки иллюминация и все было совсем по-другому.
Надеемся, что вы от души посмеялись вместе с нами.
12:03 14/07/2018
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