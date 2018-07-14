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«Славянка» отжигает! 5 курьезов фестиваля в Витебске

По белорусским пабликам уже разошлась фотография костюма «женщины-кошки» из Города мастеров, который очень напоминает БДСМ-атрибутику. Но мы готовы показать вам гораздо больше необычных и неожиданных вещей, которые вы никак не ожидали увидеть на фестивале. Смотрите сами.

«Славянка» отжигает! 5 курьезов фестиваля в Витебске
1.«Славянские» сувениры… из Египта!

Неожиданно! Фото Анастасии Вереск

Египетских кошек, бюсты фараонов и саркофаги с мумиями мы нашли в палатке сувениров на остановке «Площадь Свободы». Случайный прохожий, изведавший на себе прелести солнечного all inclusive, может даже вздрогнуть от неожиданности. Купи кошка, а?

2. Подушка-камень

Натурально — камень! Фото Анастасии Вереск

По ощущениям она все таки не как камень, а помягче. Но вопросы все равно остаются.

3. «Попный» маркетинг

Вот так надо завлекать покупателя! Фото Анастасии Вереск

А что, наверное, самая продающая часть тела!

4. Тот самый БДСМ

Зато девочкам нравится! Фото Анастасии Вереск

За несколько дней женщина-кошка поменяла игривые ушки на корону настоящей госпожи. А маску уже купили?

5. Люстра под небом

Лайфхак для местных: подойдите к пешеходному переходу со стороны «ямы» амфитеатра, поднимите голову вверх. Вуаля, что здесь у нас?

Первая мысль: кто догадался повесить хрустальную люстру посреди города? Фото Анастасии Вереск

Выглядит так, будто кто-то снял хрустальную люстру своей бабушки и подарил ее городу. Но мы верим, что это все-таки иллюминация и все было совсем по-другому.

Надеемся, что вы от души посмеялись вместе с нами. 

vkurier.by
12:03 14/07/2018






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