Это крупнейший кинофорум класса «А» в Центральной и Восточной Европе. Фильм белоруски примет участие в программе «К Востоку от Запада», а также откроет эту конкурсную секцию, передает tut.by





О чем кино:





Действие картины происходит в 90-е годы в Беларуси. Молодая девушка-диджей мечтает уехать в Америку, но делает ошибку в заявлении на визу. Теперь она вынуждена провести неделю в небольшом заводском городке, чтобы не лишиться шанса на исполнение своей «американской мечты». В фильме показана панорама жизни 90-х: молодежные подпольные рейвы, стихийные рынки, мечты молодых людей об эмиграции и жизнь застывшей во времени провинции.





Съемки фильма полностью проходили в Беларуси. Картина создана в совместном производстве кинокомпаний Беларуси, США, Германии и России. Над фильмом работала международная съемочная группа, главные роли в ленте исполнили Алина Насибуллина («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Иван Мулин («Молодежка»), актриса театра имени Янки Купалы Светлана Аникей и другие актеры.





Еще на этапе производства фильм привлек внимание зарубежных кинопрофессионалов. «Хрусталь» был представлен в рамках международных фестивалей в Нью-Йорке (США), Котбусе (Германия) и Таллине (Эстония). На последнем работа Дарьи Жук удостоилась приза за лучший кинопроект.





Режиссер Дарья Жук родилась в Минске, училась и живет в США. Окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO, сняла несколько короткометражных фильмов, которые стали участниками и лауреатами международных кинофестивалей. Один из них, «Настоящая американка», был отмечен дипломом Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» в 2015 году.









53-й международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 29 июня по 7 июля. Среди фильмов, ранее принимавших участие в кинофоруме, — «Брат» Алексея Балабанова, «Амели» Жан-Пьера Жене, «Аритмия» Бориса Хлебникова и многие другие картины, ставшие культовыми. В последний раз Беларусь была представлена в конкурсной программе фестиваля в 2004 году фильмом «Оккупация. Мистерии» Андрея Кудиненко.





Выход фильма «Хрусталь» в Беларуси ожидается в сентябре.