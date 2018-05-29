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Краеведы создали мультфильм о тысячелетней истории Гомеля

В мультфильме отражены наиболее важные и интересные моменты истории города, упоминаются знаковые личности, в том числе те, кто до сих пор в сознании горожан остается недооцененным или вообще забытым.

Краеведы создали мультфильм о тысячелетней истории Гомеля
Анимационный фильм о тысячелетней истории Гомеля создали в краеведческой организации «Пошукі старога Гомеля». 

«Для тех, кто давно интересуется историей Гомеля, этим мультфильмом мы не откроем америк. Однако для большинства гомельчан, не говоря уже о жителях других мест Беларуси, многие подобранные факты станут открытием. 

Если Румянцевская эпоха, хотя бы на уровне стереотипов, нашими земляками освоена, то времена, ей предшествовавшие, часто представляются темными, этакой погруженной во мрак terra incognita. Мы будем только рады, если сумеем приподнять для них завесу времени, заинтересовать их историей родного города различных эпох», — говорит один из сценаристов фильма, известный гомельский писатель-постмодернист Сергей Балахонов.


«Надеемся, что наша работа принесет плоды и когда-нибудь привычным для Гомеля явлением станет не только сувенирный магнитик с портретом последнего гомельского старосты, но и памятник освободителю Гомеля великому князю Ольгерду на одной из центральных улиц. Будем реалистами, будет мечтать о невозможном!» — отмечает режиссер и автор фильма Мария Булавинская.

Текст к мультфильму озвучил известный всем белорусам «дилетант» Юрий Жигамонт, пишет nn.by




13:52 29/05/2018






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