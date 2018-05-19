Митрополит Павел встречал лично. В Минск привезли десницу (руку) святой преподобомученицы великой княгини Елисаветы
Поклониться мученице верующие смогут в Свято-Духовом кафедральном соборе и Свято-Елисаветинском монастыре.
Из Знаменского Синодального собора в Нью-Йорке в Беларусь прибыл ковччег с одной из наиболее почитаемых православных святынь - мощами святой преподобомученицы великой княгини Елисаветы.
В аэропорту святыню встретил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси. По случаю прибытия святыни был проведен молебен.
Фото: Таможня "Минск-2"
В Минске верующие смогут поклониться святой мученице в Свято-Духовом кафедральном соборе и Свято-Елисаветинском монастыре до 23 мая, сообщает kp.by
Справка
Великая княгиня Елисавета Федоровна погибла 18 июня 1918 года с другими представителями дома Романовых. Тела убитых были сброшены в шахту Новая Селимская в пригороде города Алапаевка. После извлечения тел было обнаружено, что рана князя Иоанна, упавшего возле Елисаветы, была перевязана частью ее апостольника. Переломанная, с сильными ушибами, она до конца старалась облегчить страдания ближнего. В 1992 году ее причислили к лику святых новомучеников России. Преподобомученица Елисавета считается небесной покровительницей врачей, благодетелей и сотрудников социальных служб.