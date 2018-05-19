Поклониться мученице верующие смогут в Свято-Духовом кафедральном соборе и Свято-Елисаветинском монастыре.





Из Знаменского Синодального собора в Нью-Йорке в Беларусь прибыл ковччег с одной из наиболее почитаемых православных святынь - мощами святой преподобомученицы великой княгини Елисаветы.





В аэропорту святыню встретил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси. По случаю прибытия святыни был проведен молебен.