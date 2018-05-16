За два дня на Christie’s продано работ Шагала на 10,7 млн долларов
На двух аукционах, проведенных Christie’s 15 и 16 мая, реализовано шесть работ Марка Шагала. Общая сумма, собранная данными лотами, превысила 10,7 млн долларов.
Фрагмент картины Марка Шагала «Синяя деревня». Фото: christies.com
Во вторник прошел аукцион Impressionist and Modern Art Evening Sale. Здесь были проданы две картины мастера, написанные маслом.
Это «Синяя деревня» 1967 года, которая ушла за 7 062 500 долларов при предварительной оценке 3-5 млн. И «Пара с двойным профилем» 1980-го, за которую дали 1 152 500 долларов.
А в среду на аукционе Impressionist & Modern Art Works on Paper оказались проданы четыре работы художника, выполненные на бумаге.
Это этюд к картине «Синий цирк» 1950 года (1 212 500 долларов), «Лежащая обнаженная» 1957-го (636 500), «Художник в красном» 1984-85-х (612 500) и «Писатель на крыше» 1962-го (68 750).
Все вышеназванные суммы включают в себя как так называемую hammer price (цену продажи), так и buyer’s premium (премию аукционному дому).
09:24 17/05/2018
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