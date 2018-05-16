Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

За два дня на Christie’s продано работ Шагала на 10,7 млн долларов

На двух аукционах, проведенных Christie’s 15 и 16 мая, реализовано шесть работ Марка Шагала. Общая сумма, собранная данными лотами, превысила 10,7 млн долларов.

За два дня на Christie’s продано работ Шагала на 10,7 млн долларов
Фрагмент картины Марка Шагала «Синяя деревня». Фото: christies.com
Во вторник прошел аукцион Impressionist and Modern Art Evening Sale. Здесь были проданы две картины мастера, написанные маслом.

Это «Синяя деревня» 1967 года, которая ушла за 7 062 500 долларов при предварительной оценке 3-5 млн. И «Пара с двойным профилем» 1980-го, за которую дали 1 152 500 долларов.

А в среду на аукционе Impressionist & Modern Art Works on Paper оказались проданы четыре работы художника, выполненные на бумаге.

Это этюд к картине «Синий цирк» 1950 года (1 212 500 долларов), «Лежащая обнаженная» 1957-го (636 500), «Художник в красном» 1984-85-х (612 500) и «Писатель на крыше» 1962-го (68 750).

Все вышеназванные суммы включают в себя как так называемую hammer price (цену продажи), так и buyer’s premium (премию аукционному дому).

Belmir.by
09:24 17/05/2018






(0)
Загрузка...
Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё