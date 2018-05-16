За два дня на Christie’s продано работ Шагала на 10,7 млн долларов

Во вторник прошел аукцион Impressionist and Modern Art Evening Sale. Здесь были проданы две картины мастера, написанные маслом.





Это «Синяя деревня» 1967 года, которая ушла за 7 062 500 долларов при предварительной оценке 3-5 млн. И «Пара с двойным профилем» 1980-го, за которую дали 1 152 500 долларов.





А в среду на аукционе Impressionist & Modern Art Works on Paper оказались проданы четыре работы художника, выполненные на бумаге.





Это этюд к картине «Синий цирк» 1950 года (1 212 500 долларов), «Лежащая обнаженная» 1957-го (636 500), «Художник в красном» 1984-85-х (612 500) и «Писатель на крыше» 1962-го (68 750).





Все вышеназванные суммы включают в себя как так называемую hammer price (цену продажи), так и buyer’s premium (премию аукционному дому).



