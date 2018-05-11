Сейчас в «Галерее ДК» в рамках первого международного фестиваля современного искусства «Арт-Минск» работает персональная выставка Владимира Цеслера Cheese, на которой автор представил публике 30 плакатов, среди них MC’David, «Бычки в томате», «Лампа», «10 000 биткоинов», «Самогонка», «Шина в подарок», «Рыбзавод», «Заповедный напев» и другие, а также знаменитые майки с автографом, пишет mk.by





Побывав на этой выставке, посетитель получит большую порцию удовольствия, а также поймет: современный художник должен не только уметь водить кисточкой по загрунтованному холсту, но и мыслить, как дизайнер, снимать, как фотограф, чувствовать и осязать пространство, как скульптор, быть хорошо подкованным во многих технологиях. Короче, быть Цеслером.









А он к тому же философ. Пожалуй, это главное в его творчестве, а не сумма технологий. Плакат сам по себе жанр очень выразительный. Цеслер довел его до совершенства. Примеров сколько угодно. «Серп и молот» — старые советские символы не выброшены на свалку истории, они огламурены. «Библиотека» — место книг заняли торговые марки мировых западных фирм Boss, Versace. «Спорт» — олимпийские кольца представлены пятью таблетками.









Посетители ходят по галерее, улыбаются, вздрагивают, потом снова улыбаются, возвращаются к пройденным плакатам и погружаются в раздумья…



