Oops! В среду подорожали и доллар, и российский рубль

Курс доллара подрос всего на 0,0006 рубля до 2,0548 BYN/USD. С начала августа доллар стал тяжелее почти на 7 копеек (+0,0695 рубля).





Курс евро упал на 0,0143 рубля до 2,3283 BYN/EUR. Это минимальный уровень за последние 8 дней.





Курс российского рубля вырос на 0,0097 рубля до 3,0865 BYN/100 RUB.





Российская валюта восстанавливается уже второй день подряд. Вчера рубль РФ подскочил в цене сразу на 0,0353 рубля. Суммарно за два для получилось +0,0450 рубля.





До этого была серия из шести стремительных падений с общими потерями 0,1339 рубля, после которых курс российского рубля оказался на минимуме за 621 день.









Россия





К 11:30 на торгах Московской биржи российский рубль укрепился к доллару и евро. Этим воспользовался Центральный Банк Российской Федерации и установил официальные курсы иностранных валют на завтра:





курс доллара снизился на 0,38 рубля до 66,3772 USD/RUB;

курс евро обвалился на 1,01 рубля до 75,2253 EUR/RUB.





После этого российский рубль начал дешеветь на торгах МосБиржи и после 13 часов доллар вплотную приблизился к отметке 67,00 USD/RUB, евро торговался вблизи 75,87 EUR/RUB.