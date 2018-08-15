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Oops! В среду подорожали и доллар, и российский рубль

На торгах валютной биржи в Минске белорусский рубль смог укрепиться только к евро. Российский рубль и доллар подорожали и потянули за собой валютную корзину, значение которой выросло на 0,04%.

Курс доллара подрос всего на 0,0006 рубля до 2,0548 BYN/USD. С начала августа доллар стал тяжелее почти на 7 копеек (+0,0695 рубля). 

Курс евро упал на 0,0143 рубля до 2,3283 BYN/EUR. Это минимальный уровень за последние 8 дней. 

Курс российского рубля вырос на 0,0097 рубля до 3,0865 BYN/100 RUB. 

Российская валюта восстанавливается уже второй день подряд. Вчера рубль РФ подскочил в цене сразу на 0,0353 рубля. Суммарно за два для получилось +0,0450 рубля. 

До этого была серия из шести стремительных падений с общими потерями 0,1339 рубля, после которых курс российского рубля оказался на минимуме за 621 день. 


Россия

К 11:30 на торгах Московской биржи российский рубль укрепился к доллару и евро. Этим воспользовался Центральный Банк Российской Федерации и установил официальные курсы иностранных валют на завтра:

курс доллара снизился на 0,38 рубля до 66,3772 USD/RUB;
курс евро обвалился на 1,01 рубля до 75,2253 EUR/RUB.

После этого российский рубль начал дешеветь на торгах МосБиржи и после 13 часов доллар вплотную приблизился к отметке 67,00 USD/RUB, евро торговался вблизи 75,87 EUR/RUB.

16:31 15/08/2018






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