В последний раз цены менялись в сентябре 2017 года и тогда они были увеличены. Решение об изменении цен принимается на основании постановления министерства финансов.





Раньше за 1 грамм золота высшей 958 пробы можно было получить 66,37 рубля. Сейчас придется рассчитывать только на 62,69 рубля.





Похожая история и с серебром. До последнего времени 1 грамм серебра высшей пробы продавался за 0,89 рубля. Теперь цена определена в размере 0,80.





Ощутимо подешевела платина: если раньше грамм стоил 51,74 рубля, то теперь всего 44,35 рубля.





Подрос в цене только палладий, но незначительно. Вместо 49,24 рубля за грамм теперь можно выручить 49,47 рубля.





Упали цены на абсолютно все виды драгметаллов зуботехнической продукции.









При этом решение о снижении цен на драгметаллы не затрагивает продажу белорусами монет или мерных слитков банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям, пишет sputnik.by







