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Власти выудили у белорусов валюту и теперь снижают цены на скупку драгметаллов

В Беларуси с 15 августа официально снижены цены на закупку драгоценных металлов у населения, соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале.

В последний раз цены менялись в сентябре 2017 года и тогда они были увеличены. Решение об изменении цен принимается на основании постановления министерства финансов.

Раньше за 1 грамм золота высшей 958 пробы можно было получить 66,37 рубля. Сейчас придется рассчитывать только на 62,69 рубля.

Похожая история и с серебром. До последнего времени 1 грамм серебра высшей пробы продавался за 0,89 рубля. Теперь цена определена в размере 0,80.

Ощутимо подешевела платина: если раньше грамм стоил 51,74 рубля, то теперь всего 44,35 рубля.

Подрос в цене только палладий, но незначительно. Вместо 49,24 рубля за грамм теперь можно выручить 49,47 рубля.

Упали цены на абсолютно все виды драгметаллов зуботехнической продукции.


При этом решение о снижении цен на драгметаллы не затрагивает продажу белорусами монет или мерных слитков банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям, пишет sputnik.by



15:58 15/08/2018






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