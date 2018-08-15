"Работа ведется, достаточно конструктивное взаимодействие. Мы не драматизируем, но есть вопросы и мы на них отвечаем", - сказал Матюшевский журналистам в среду в Минске в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с привлечением госкредита РФ на $1 млрд.





Он пояснил, что средства госкредита будут направлены на рефинансирование части внешнего госдолга в следующем году.





"В следующем году выплаты по внешнему госдолгу составят $3,7 млрд. Для нас идеальная конструкция - погашение 50%, рефинансирование - 50%. Наша стратегия не наращивать госдолг", - отметил он.









По его словам, "другими источниками рефинансирования могут быть панда-бонды и размещение валютных облигаций на внутреннем рынке".





Ранее сообщалось, что Беларусь рассчитывает разместить на китайском рынке гособлигации на сумму до $500 млн, передает Интерфакс.



