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Матюшевский: Беларусь рассчитывает на российский миллиард для рефинансирования госдолга

Правительство Беларуси рассчитывает привлечь в 2019 году госкредит России на $1 млрд для рефинансирования платежей по внешнему госдолгу, которые в следующем году достигнут пика и составят $3,7 млрд, сообщил первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский.

"Работа ведется, достаточно конструктивное взаимодействие. Мы не драматизируем, но есть вопросы и мы на них отвечаем", - сказал Матюшевский журналистам в среду в Минске в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с привлечением госкредита РФ на $1 млрд.

Он пояснил, что средства госкредита будут направлены на рефинансирование части внешнего госдолга в следующем году. 

"В следующем году выплаты по внешнему госдолгу составят $3,7 млрд. Для нас идеальная конструкция - погашение 50%, рефинансирование - 50%. Наша стратегия не наращивать госдолг", - отметил он.


По его словам, "другими источниками рефинансирования могут быть панда-бонды и размещение валютных облигаций на внутреннем рынке".

Ранее сообщалось, что Беларусь рассчитывает разместить на китайском рынке гособлигации на сумму до $500 млн, передает Интерфакс.


14:35 15/08/2018






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