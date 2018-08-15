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Объем иностранных инвестиций растет. Но до 2011 года еще очень далеко

Белстатом опубликованы данные по привлечению иностранных инвестиций за первое полугодие т.г. По сравнению с прошлым годом мы идем с явным превышением «графика».

Естественно, в первую очередь власти интересует поступление денежных средств от иностранных инвесторов, а не наши вложения в чужие экономики. Хотя ознакомиться с последними также небезынтересно, пишет Экономическая газета.

Всего за первых шесть месяцев т.г. в реальный сектор экономики (кроме банков) поступило 5,5 млрд. USD инвестиций (в эквиваленте американского доллара). При этом тройка стран-лидеров выглядит вполне привычно: Россия вложила в Беларусь более трети (37,1%) от всего объема инвестиций, Великобритания – около четверти (25,2%), крошечный Кипр – 8,8%.

Если такие темпы поступления инвестиций сохранятся и в следующем полугодии, то мы может по итогам года выйти на вполне себе приличную цифру в 11 млрд. USD, что последний раз наблюдалось в 2015 году и на миллиард с лишним превышает данные прошлого года. 

Правда, до этого наша привлекательность для «зарубежных буратин» была еще выше: в 2012 году – 14,3 млрд. USD, в 2013-м и 2014-м – около 15 млрд. USD, а в 2011-м – 18,8 млрд. USD, что представляет собой наш абсолютный рекорд в 21 веке. Так что нам есть, куда расти, хотя сегодня подобный объем вложений в нашу экономику кажется почти фантастикой.

Из всего объема иностранных инвестиций 80,7%, или 4,4 млрд. USD составляют прямые инвестиции (ПИИ), что, в принципе, сопоставимо с прошлыми годами – в 2017-м – 78,5%, в 2016-м – 81%.

Что касается приоритетов белорусских инвесторов, желающих поддержать иностранные экономики, то в указанной тройке Кипр заменен Украиной, которая к тому же оказалась на втором месте с 12,7% от всего объема инвестиций, Великобритания – замыкает «трио» с 4,9%.

А первое место с огромным отрывом занимает, естественно, Россия, забравшая себе 74,9% всех белорусских вложений за рубежом. При этом доля ПИИ здесь еще выше – 80,7% от всего объема.

14:30 15/08/2018






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