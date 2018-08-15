Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Что лучше покупать, когда российский рубль падает, а доллар растет?

Одна из своеобразных традиций осторожных белорусов – вкладывать свои сбережения в товары, когда курсы валют нестабильны. Экономисты критикуют такое проведение, ведь, что ни говори, обменять товары на деньги, когда валюты успокоятся, сложно.

Тем не менее, когда на табло у обменников цифры начинают каждый день меняться, причем, не в пользу национальной валюты, многие начинают беспокоиться – а может, все-таки купить сейчас что-то, что планировали только через пару месяцев?

Myfin.by поинтересовался у финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанны Кулаковой, что выгодно покупать, когда российский рубль обновляет минимумы.

– Сейчас сбережениям белорусов ничего не угрожает, – отмечает аналитик, – наблюдаются обычные колебания курсов. Белорусы за последние годы уже должны были привыкнуть к этому. В то же время с начала года наш рубль укрепился к российскому более чем на 10%. Это влияет на цены – по сути, российские товары за это время стали дешевле для белорусов на те же 10%.


– Конечно, есть и частные случаи. Импорт быстро подтягивается к актуальным курсам валют – это цены на импортную технику, мебель, на авиабилеты и в целом услуги туризма и т.п. Такие товары, если они действительно нужны, стоит покупать очень быстро, иначе разница в ценах скоро уйдет. А вот с покупкой товаров полностью российского производства можно сильно не торопиться – цены на них будут «подтягиваться» гораздо медленнее.

12:39 15/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Поддержим Президента и органы гос.безопасности в...
Владимир Подгол
Пуля, верёвка, решетка - средства ІТ управления...
Александр Федута
Закрытое письмо авторам открытых писем
Игорь Ледник
Беларусь: да Будапешцкага мэмарандума праз...
Яўген Васьковіч
Тэрыторыя Курапатаў павялічылася на 3,3 гектара
Маргарита Тарайкевич
Микрочипы и никабы
Юрась Навіцкі
Серебрянка бьёт рекорды
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о поводке для прессы, женском бунте...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё