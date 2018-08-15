Что лучше покупать, когда российский рубль падает, а доллар растет?

Тем не менее, когда на табло у обменников цифры начинают каждый день меняться, причем, не в пользу национальной валюты, многие начинают беспокоиться – а может, все-таки купить сейчас что-то, что планировали только через пару месяцев?

Myfin.by поинтересовался у финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанны Кулаковой, что выгодно покупать, когда российский рубль обновляет минимумы.





– Сейчас сбережениям белорусов ничего не угрожает, – отмечает аналитик, – наблюдаются обычные колебания курсов. Белорусы за последние годы уже должны были привыкнуть к этому. В то же время с начала года наш рубль укрепился к российскому более чем на 10%. Это влияет на цены – по сути, российские товары за это время стали дешевле для белорусов на те же 10%.









– Конечно, есть и частные случаи. Импорт быстро подтягивается к актуальным курсам валют – это цены на импортную технику, мебель, на авиабилеты и в целом услуги туризма и т.п. Такие товары, если они действительно нужны, стоит покупать очень быстро, иначе разница в ценах скоро уйдет. А вот с покупкой товаров полностью российского производства можно сильно не торопиться – цены на них будут «подтягиваться» гораздо медленнее.