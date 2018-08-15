Банкрот! Имущество речицкого экс-гиганта электроники пойдет с молотка

В июле нынешнего года инспекция по налогам и сборам по Речицкому району обратилась в суд с заявлением об экономической несостоятельности ОАО «Ритм», как ликвидируемого должника. В заявлении было указано, что предприятие с 15 марта находится в процессе ликвидации по решению общего собрания акционеров, пишет Деловой Гомель





Задолженность перед бюджетом ОАО «Ритм» составляет 1410 тысяч рублей. Кредиторская задолженность согласно реестру требований кредиторов на 30 мая составляла 3412 тысячи рублей. При этом стоимость активов предприятия составляет лишь 2417 тысяч рублей.





Изучив материалы дела, суд принял решение о возбуждении производства по делу об экономической состоятельности (банкротстве) с применением упрощенной процедуры банкротства и открытия конкурсного производства.









ОАО «Ритм» пришел в глубокий упадок еще два десятилетия назад. В 2010 году власти предприняли попытку его реанимации. На неиспользуемых «ритмовских» площадях было организовано производство медной катанки совместным предприятием «Катех-Полесье». На открытии производства присутствовали высокопоставленные гости из Ирана.





Собственник нового производства гражданин Ирана Рамин Мансуриан вложил в предприятие 5 млн долларов США, и планировал инвестировать еще 13 млн в будущем. Однако инвестиционные планы в абсолютном большинстве так и остались лишь на бумаге. Проработав несколько лет, так и не выйдя на запланированные объемы, проект сошел на нет.





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