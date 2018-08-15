Рынок загородного жилья просел более чем на 30%

Согласно данным Национального кадастрового агентства, за январь-июль 2018 года в Минском районе было заключено 226 сделок по купле-продаже жилых домов. Это 30,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, который после четырехлетнего паления наконец отметился ростом рынка. Эксперты предполагают, что рынок и дальше будет проседать, но незначительно, пишет Ежедневник





В начале 2018 года рынок загородного жилья Минского района еще демонстрировал некоторую устойчивость, держась на уровне 2017 года. Но потом банки подняли ставки по кредитам и рынок отреагировал мгновенно. Уже в марте он просел сразу на 28,6% относительно марта 2017 года. В апреле снижение немного замедлилось, так как начали сказываться сезонный спрос и ранняя весна, но уже с мае неизменно шел вниз.





По итогам первого полугодия реальный спрос, то есть тот спрос, который заканчивается заключением договора купли продажи, просел на 21,6% относительно 2017 года. А уже по итогам января-июля, всего через месяц, снижение реального спроса составило 30,3%.









Однако, если взглянуть на диаграмму, то видно, что несмотря на рост заключенных сделок в 2017 году, в целом рынок демонстрировал нестабильность. Он то резко шел вниз, то так же резко поднимался. В этом плане 2018 год также существенно отличается. Да, сам рынок просел относительно 2017 года, но в целом он показывает стабильность.





Иными словами, в 2017 году рынок лихорадило, а теперь он спокоен. Эксперты предполагают, что снижение спроса продолжится и дальше, но незначительно. Скорее всего он зафиксируется на отметке 30 сделок в месяц, с небольшими колебаниями в 5 сделок.





Если ситуация в экономике страны не изменится, то резких колебаний уже не будет. Как продавцы, так и покупатели перестанут ловить удачные моменты и перейдут наконец к нормальным взаимоотношениям, что постепенно приведет к повышению спроса на жилую загородную недвижимость.





Но рост ожидается не ранее второго квартала 2019 года, когда игроки окончательно убедятся, что резких колебаний уже не будет.