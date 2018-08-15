Сезон нефтяных споров с Россией открыт

Известие об очередном кредитно-нефтяном конфликте между Минском и Москвой взорвало 10 августа евразийское медиапространство. Старт дало агентство Рейтер, сообщившее, что Россия приостанавливает выдачу кредитов Беларуси и намерена ограничить ей беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) с четвертого квартала текущего года, ссылаясь на потери российского бюджета. Однако вряд ли это основная или даже реальная причина.





Леонид Фридкин





Источником таких новостей Рейтер называет протокол изменений к двустороннему межправительственному соглашению и пояснительную записку «Белнефтехима».





Напомню, соглашение, заключенное еще в 2007 году и действующее до конца 2024-го в нынешней редакции предусматривает поставку в республику ежегодно 24 млн тонн нефти. При этом до 1 октября каждого текущего года на следующий календарный год стороны согласовывают индикативные балансы добычи (производства), потребления, поставки, импорта и экспорта нефти и нефтепродуктов. Традиционно такое согласование проходит трудно. Минск пытается получить какие-нибудь дополнительные бонусы. Москва грозит сократить поставки, повысить цены, требует перевести транспортировку нефтепродуктов в свои балтийские порты, минуя Литву и Латвию, и т. п. Переговоры затягиваются, обогащая досужих аналитиков темами для статей об очередной «нефтегазовой войне». Но в итоге находится компромисс, более или менее устраивающий всех.





Изменится ли такой сценарий сейчас? По версии Рейтер, дело серьезное. Якобы Москва намерена заблокировать предоставление Беларуси двух последних траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а в следующем году — и выдачу государственного кредита в размере $1 млрд. Кроме того, в пояснительной записке к протоколу изменений соглашения заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова говорится, что россияне инициируют прекращение практики беспрепятственного и возросшего вывоза из РФ в Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета. «Возобновление дальнейшего сотрудничества... российская сторона увязывает с решением вопроса по установлению запрета на вывоз нефтепродуктов из РФ в Республику Беларусь и компенсации потерь российского бюджета за ранее вывезенные нефтепродукты», — цитирует Рейтер записку.





История фудтрака: вместо Октябрьской улицы осели в «Песочнице»

Почему Москва вдруг обиделась за свой бюджет — вопрос весьма интересный. Ведь экспорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья, и реэкспорт поставленных из РФ нефтепродуктов существуют очень давно. Ни для кого не секрет, что почти вся нефть, добываемая в Беларуси, а также большая часть выпускаемых в стране и ввозимых нефтепродуктов экспортируется на Запад и в Украину. Белорусские и российские эксперты не устают перечислять, сколь существенные потери несет при этом бюджет РФ и насколько значимой для белорусской экономики является нефтегазовая поддержка Москвы.





Действительно, в последнее время, судя по данным Белстата, экспорт и реэкспорт нефтепродуктов резко выросли. В частности, в январе — мае текущего года было экспортировано нефтепродуктов на 16,6% больше, чем за 5 месяцев 2017-го в натуральном выражении и на 33,5% — в стоимостном, а импортировано (практически полностью из РФ) — больше в 1,6 и 1,9 раза соответственно. Но это случается не впервые. Скажем, в прошлом году импорт нефтепродуктов вырос вдвое, а их экспорт — почти на треть. Вряд ли нынешняя ситуация более предосудительна, чем знаменитая «растворительная схема» 2012-2013 годов.





Особые отношения с союзниками всегда дорого обходились России. Правда, по оценкам специалистов Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института Гайдара, наша страна по итогам 2005-2016 годов занимает лишь 13-е место по объему прямой финансовой поддержки из РФ среди основных получателей. Но с учетом кредитов, прямых и скрытых субсидий, в том числе в виде льготных цен на нефть и газ, сумма ежегодной поддержки на порядок выше.





Правда, с тех пор денег в российском бюджете серьезно поубавилось. Неслучайно нашим соседям пришлось увеличить ставку НДС и пенсионный возраст. В придачу теперь в РФ всерьез обсуждается введение дополнительных налогов для высокоприбыльных металлургических и химических компаний. Так что перспектива сокращения российских вливаний в белорусскую экономику выглядит все более вероятной. Это будет неприятный период, который может не ограничиться 2-3 годами, которые президент Александр Лукашенко предложил потерпеть «Гомсельмашу». Неслучайно рейтинговые агентства Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch постоянно отмечают, что финансовая устойчивость и платежеспособность Беларуси зависит от сохранения российской поддержки и поставок дешевых нефти и газа.





Почему иностранные инвесторы не спешат в Беларусь

Всего полгода назад заместитель премьер-министра Владимир Семашко заверял, что «все вопросы по нефти с Россией урегулированы до 2024 года включительно». Но одновременно вице-премьер призывал искать альтернативные источники поставок нефти. Впрочем, до сих пор попытки получать нефть из Венесуэлы, Ирана, Азербайджана не дали заметных результатов. Даже если в результате «налогового маневра» российская нефть подорожает, она все равно будет дешевле, чем из любой другой страны, — с учетом транспортировки. А потому идти на обострение в спорах об индикативном нефтяном балансе на очередной год белорусские переговорщики могут лишь до определенной черты.





Правда, Минфин РФ не подтверждает приостановку кредитования и уверяет, что кредитование строительства АЭС проводятся по графику, а по остальным кредитам все работы ведутся в плановом режиме. Впрочем, изучение условий выделения очередного транша под благовидным предлогом можно затянуть надолго, чтобы сделать партнера посговорчивее. К тому же напряженность в финансовых вопросах косвенно подтвердил белорусский президент, во время визита в Гомель упрекнувший Москву в невыполнении обязательств в рамках ЕАЭС. Возможно, речь шла лишь о проблемах сбыта отечественной сельхозтехники. Но не исключено, что имелось в виду и нечто иное.



