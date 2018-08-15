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Российский экспортный центр: Беларусь стала главным импортёром российской косметики

Если ранее главным покупателем была Украина, на которую еще в 2013 году приходилось около трети поставок, то с 2013 года в два раза вырос экспорт России в Беларусь и одновременно в два раза упал импорт из нее, сообщает Российский экспортный центр.

На Беларусь приходится $145,7 миллиона российского косметического экспорта, далее следует Казахстан ($126,7 миллиона).

Экспорт российских парфюмерных и косметических средств в 2017 году достиг $630,6 миллиона. Российский экспорт вырос по сравнению с 2016 годом на 32,6%.


09:36 15/08/2018






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