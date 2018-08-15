На Беларусь приходится $145,7 миллиона российского косметического экспорта, далее следует Казахстан ($126,7 миллиона).





Экспорт российских парфюмерных и косметических средств в 2017 году достиг $630,6 миллиона. Российский экспорт вырос по сравнению с 2016 годом на 32,6%.



