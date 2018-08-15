В Крыму перестали обслуживать Visa и MasterCard

Заявление о том, что банк не будет больше обслуживать карты Visa и MasterCard, в том числе и те, у которых еще не истек срок годности, было распространено в конце прошлой недели. По словам нескольких клиентов банка, им предлагают заменить их на карту платежной системы «Мир». Ее оператором является «Национальная система платежных карт», принадлежащая российскому Центробанку.





«Генбанк перешел на карты «Мир» с января. Перевыпуск идет с января, клиентам банка несколько раз рассылались уведомления с приглашением о получении карты. Это уже последнее предупреждение для тех клиентов, кто не успел обратиться по тем или иным причинам», — сказал специалист колл-центра Генбанка.









До 2017 года помимо Генбанка карты международных платежных систем Visa и MasterCard выпускал еще только банк «Рублев». Но в июне этого года ЦБ отозвал у него лицензию, пишет НН.



