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В Крыму перестали обслуживать Visa и MasterCard

Генбанк, один из крупнейших банков в Крыму, во вторник, 14 августа, прекращает обслуживание карт Visa и MasterCard. Они будут заблокированы. В Крыму живет почти два миллиона человек, у них больше нет возможности получить карты международной платежной системы.

Заявление о том, что банк не будет больше обслуживать карты Visa и MasterCard, в том числе и те, у которых еще не истек срок годности, было распространено в конце прошлой недели. По словам нескольких клиентов банка, им предлагают заменить их на карту платежной системы «Мир». Ее оператором является «Национальная система платежных карт», принадлежащая российскому Центробанку.

«Генбанк перешел на карты «Мир» с января. Перевыпуск идет с января, клиентам банка несколько раз рассылались уведомления с приглашением о получении карты. Это уже последнее предупреждение для тех клиентов, кто не успел обратиться по тем или иным причинам», — сказал специалист колл-центра Генбанка.


До 2017 года помимо Генбанка карты международных платежных систем Visa и MasterCard выпускал еще только банк «Рублев». Но в июне этого года ЦБ отозвал у него лицензию, пишет НН.


09:03 15/08/2018






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