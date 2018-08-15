Соответствующая информация размещена на сайте арбитражных судов России. «Завтра твоей страны» уже писал об этом иске, в случае удовлетворения которого крупнейший белорусский производитель сельскохозяйственной техники может утратить контроль над своей главной сборочной площадкой на российском рынке – компанией «Брянсксельмаш».





Российский партнер судится за контрольную долю «Гомсельмаша» в совместном предприятии





«Брянсксельмаш» – это совместное предприятие, которое было создано в 2005 году для сборки сельскохозяйственной техники гомельского объединения для российских потребителей. С 2016 года техника продвигается в России под брендом «Десна-Полесье».





Холдингу «Гомсельмаш» изначально принадлежит 51% доли в совместном предприятии, которое входит в число лидеров на комбайновом рынке России. Остальные его акции распределены между российскими партнерами. В частности, 47,34% акций владеет бывший заместитель руководителя администрации Брянска Леонид Гранкин, 1,66% акций принадлежат возглавляемой им компании «Брянсксельхозмаш».





В конце июня этого года именно компания «Брянсксельхозмаш» обратилась в Арбитражный суд Брянской области с иском к «Гомсельмашу». Российское предприятие пытается через суд обязать гомельский холдинг продать 2% акций ЗАО СП «Брянсксельмаш» за 602 тыс. российский рублей. В случае удовлетворения этого иска Леонид Гранкин и его партнеры получат контрольный пакет брянского производителя комбайнов.





Как следует из документов дела, при первой подаче иска Арбитражный суд Брянской области не принял его, сославшись на «нарушения требования» нескольких статей российского арбитражного процессуального кодекса. Через месяц истец, исправив документы, повторил попытку, и суд принял его иск к рассмотрению и возбудил производство по делу.





15 августа, в Арбитражном суде Брянской области состоятся собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание.





Лукашенко называет отношении России к «Гомсельмашу» «варварским»

В конце прошлой недели резкой критике политику России в отношении «Гомсельмаша» подверг побывавший в Гомеле на предприятии президент Беларуси Александр Лукашенко:





– Я хочу сохранить «Гомсельмаш». У нас сейчас тяжелый период – россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию.





На нас будет очень сильное давление со стороны конкурентов. Мы зажаты с Запада разными «клаасами-лексионами» и т.д., и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Они «Ростсельмаш» свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе. Это неправильно, несправедливо, и эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительств и даже президентов.





Также во время визита на «Гомсельмаш» и встречи с его работниками глава государства заявил, что не намерен продавать это предприятие, хотя предложения имеются – со стороны Казахстана и того же «Ростсельмаша».





– «Ростсельмаш» давно предлагает – давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок. Все остальное – и конструкторские разработки, и научно-техническая составляющая – все там – в Ростове, а мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно, должны быть партнерские отношения.





Белорусские силовики «обезглавливают» завод «Гомсельмаша» в Брянске

Отметим также, что к судебному заседанию дочерняя компания «Гомсельмаша» подходит без своего руководителя: генеральный директор «Брянсксельмаша» Валерий Сулеев в начале июля был задержан правоохранителями Беларуси по подозрению в коррупции.





Следственный комитет подтвердил эту информацию, хотя на официальном сайте «Брянсксельмаша» Сулеев по-прежнему значится как генеральный директор совместного предприятия.



