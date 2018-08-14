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Инициатива Белоусова - изъять сверхдоходы - стоила $ 3,1 млрд

Богатейшие люди России за день после того, как помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил повысить налоги для ведущих горно-металлургических компаний, потеряли $ 3,1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Андрей Белоусов. Фото REUTERS

Состояние владельца контрольным пакетом акций ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина после этого за день сократилось на $ 832 млн, или на 4%. Владелец ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников потерял $ 446 млн, а глава «Северстали» Алексей Мордашов — $ 444 млн.

Между тем, первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов неоднократно повторял, что кабмин РФ не планирует в ближайшие годы вводить новые налоги для бизнеса.

Белоусов составил список из 14 компаний, у которых предложил изъять сверхдоходы. В частности, в списке оказались «Норильский никель», «Северсталь», нефтехимическая группа ПАО «Сибур Холдинг», Evraz, ММК, НЛМК, АЛРОСА.

Кроме того, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Шохин написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором негативно оценил предложение Белоусова, пишет spektr.press.

«Изменение фискальной нагрузки негативно отразится на финансовых рынках. „Разовое“ снижение капитализации российского фондового рынка, учитывая текущие уровни оценки российских компаний, может составить до 3 трлн рублей», — цитирует ТАСС письмо президента союза.

Шохин также попросил президента поддержать позицию РСПП, заключающуюся в том, что идея об изъятии сверхдоходов у компаний «может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий».


07:59 15/08/2018






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