Эрдоган предложил отомстить США бойкотом iPhone и другой электроники

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Анкаре с заявлением на фоне падения курса национальной валюты. Ответить США на ведение «экономической войны» он предложил запретом импорта американских гаджетов, передает Bloomberg





Как заявил Эрдоган, «те, кто развязали экономическую войну против Турции, должны заплатить за это». При этом он подчеркнул, что агрессивные действия США в экономической сфере затрагивают не только Турцию, но и ряд других стран. В числе государств, пострадавших от действий Вашингтона, турецкий лидер упомянул Россию, Китай и Канаду.





Возможным ответом на действия США Эрдоган назвал бойкот американской электронной продукции и развитие национального производства. «Мы будем производить и продавать продукты, которые будут лучше тех, что мы покупаем за иностранную валюту. И мы будем бойкотировать американскую электронику», — цитирует слова из его выступления Anadolu. Президент напомнил, что в мире есть альтернатива устройствам, произведенным в США. «Если у них есть iPhone, то, с другой стороны, есть и Samsung», — подчеркнул он.

По мнению Эрдогана, причиной «экономической войны» против Турции стали ее высокие экономические показатели, в частности уровень ВВП. Он подчеркнул, что страна занимает 17-е в мире место по общему объему ВВП и 13-е по величине ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, и именно в этом кроется причина враждебного к ней отношения со стороны США.





Именно с помощью iPhone в 2016 году Эрдоган сделал свое первое заявление после попытки госпереворота в стране. Обращаясь к своим сторонникам, он использовал приложение FaceTime, разработанное Apple. «Выходите на улицы и дайте им свой ответ», — заявил турецкий лидер, потребовав от граждан вступить в противостояние с мятежниками.

На прошлой неделе в ответ на содержание турецкими властями под стражей американского пастора Эндрю Брансона Белый дом объявил о введении санкций в отношении глав МВД и Минюста Турции. На зеркальный шаг пошла и Анкара. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь, поставляемые из Турции.

На фоне сообщений о санкциях и повышении пошлин курс турецкой лиры обвалился. В связи с этим Центробанк Турции в понедельник, 13 августа, был вынужден объявить об экстренных мерах по защите финансовой стабильности. В частности, регулятор сообщил о выделении более $10 млрд на поддержку национальных банков.