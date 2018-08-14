Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

«Санта Бремор» Мошенского купила сеть магазинов «Рублевский»

Сеть универсамов «Рублёвский» в августе сменила собственника. Как подтвердил Tut.by источник, близкий к одной из сторон, сделка уже закрыта. Сумма сделки не разглашается.

«Санта Бремор» Мошенского купила сеть магазинов «Рублевский»
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Покупателем «Рублевских» стала «Санта Бремор» Александра Мошенского, основными активами которого являются производство молочной и рыбной продукции — «Савушкин продукт» и «Санта Бремор».

Сеть «Санта» активно создает свои магазины и планирует выйти в число ведущих ритейлеров, рассказывали участники рынка в начале 2018 года. В планах за текущий год было увеличить количество торговых объектов на 40%, примерно до 100 магазинов.

Сеть универсамов «Рублёвский» основана в 2003 году. Сегодня в нее входит 73 магазина. Сеть присутствует во всех областных центрах Беларуси. В Минске у сети 53 магазина. Общее число сотрудников — более 4 тысяч человек.

Совладельцами «Рублевских» называли Алексея Лойко, Георгия Рогазинского и Сергея Ткачука. Алексей Лойко на запрос Tut.by о продаже не ответил.

21:56 14/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Поддержим Президента и органы гос.безопасности в...
Владимир Подгол
Пуля, верёвка, решетка - средства ІТ управления...
Александр Федута
Закрытое письмо авторам открытых писем
Игорь Ледник
Беларусь: да Будапешцкага мэмарандума праз...
Яўген Васьковіч
Тэрыторыя Курапатаў павялічылася на 3,3 гектара
Маргарита Тарайкевич
Микрочипы и никабы
Юрась Навіцкі
Серебрянка бьёт рекорды
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о поводке для прессы, женском бунте...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё