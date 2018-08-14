"Один из развитых производителей страны": Оршанский инструментальный завод работает на станках 1974 года
Оршанский инструментальный завод, на котором побывал накануне Лукашенко, позиционирует себя как один из развитых производителей Республики Беларусь.
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По крайней мере, об этом говорится на сайте предприятия.
Однако, как утверждает блогер Малишевский, публикуя фото, завод до сих пор работает на советских станках 1974 года.#1#
По словам Малишевского, из 400 металлообрабатывающих станков за год после объявления модернизации на заводе заменили всего 4.
"Белорусский партизан"
17:48 14/08/2018
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