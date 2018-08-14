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"Один из развитых производителей страны": Оршанский инструментальный завод работает на станках 1974 года

Оршанский инструментальный завод, на котором побывал накануне Лукашенко, позиционирует себя как один из развитых производителей Республики Беларусь.

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Однако, как утверждает блогер Малишевский, публикуя фото, завод до сих пор работает на советских станках 1974 года. По словам Малишевского, из 400 металлообрабатывающих станков за год после объявления модернизации на заводе заменили всего 4.



По крайней мере, об этом говорится на сайте предприятия.#1#

"Белорусский партизан"