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Лихорадит: курсы евро и доллара обвалились на бирже

Корзина валют на торгах во вторник подорожала на 0,23% к белорусскому рублю за счёт сильного укрепления курса российского рубля. Доллар и евро существенно подешевели.

Как передает select.by, курс доллара обвалился на 0,0165 рубля до 2,0542 BYN/USD и покинул максимум за 880 дней с 16 марта 2016 года, на котором обосновался вчера. 

За предыдущие три дня стремительного роста американская валюта подорожала почти на 6 копеек (0,0597 рубля). 

Курс евро упал на 0,0128 рубля до 2,3426 BYN/EUR. Евро подешевел до минимального уровня за последние 6 дней. 

Курс российского рубля взметнулся вверх на 0,0353 рубля до 3,0768 BYN/100 RUB. 

Напомним, что за предыдущие шесть торгов рубль РФ рухнул на 0,1339 рубля и оказался на минимуме за 621 день. 

По сравнению с началом августа:

курс доллара подскочил на 3,47%;
курс евро вырос на 0,68%;
курс российского рубля обвалился на 3,35%;

белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,54%.


Россия

Усилиями Центробанка и Минфина РФ, которые прекратили скупку валюты на бирже, российский рубль существенно укрепился к доллару и евро:

курс доллара обвалился на 1,47 рубля до 66,7535 USD/RUB;
курс евро рухнул на 1,42 рубля до 76,2325 EUR/RUB.

16:18 14/08/2018






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